Kitaknirps besucht die Kinnerschool in Sewekow

Sewekow

Der Schulbetrieb in Sewekow ist längst Geschichte. Aber die alte Schule mitten im Dorf bleibt ein Bildungsort. Seit zwölf Jahren besuchen dort Mädchen und Jungen aus Sewekow und anderen Orten die plattdeutsche Kinnerschool.

Montags um 17 Uhr geht das Licht in der alten Dorfschule an. Plattsprecherin Heidi Schäfer schart seit zwölf Jahren den Nachwuchs um sich. Sie unterrichtet die Kinder nach Alter und Sprachstand in zwei Gruppen – alle zwei Wochen abwechselnd ist jede Gruppe mit dem Unterricht dran. Mit Ende der Grundschulzeit verlassen die Kinder die Kinnerschool.

Imme (v.l.), Fine, Johann, Finn und Marcel üben für den nächsten Auftritt. Quelle: Christamaria Ruch

Imme Thonack begann im Alter von vier Jahren mit Plattdeutsch. Jetzt ist sie zehn und bewegt sich in der niederdeutschen Sprache ziemlich sicher. Sie liest plattdeutsche Texte so fließend, als wäre das ihre Muttersprache.

Doch nun läuft Johann Köhler Imme den Rang ab. „So früh wie Johann aus Freyenstein begann noch kein Kind hier mit Plattdeutsch“, sagt Heidi Schäfer. Johann ist dreieinhalb und startete zunächst als Trittbrettfahrer. Denn seine sechs Jahre alte Schwester Fine geht schon seit September 2018 regelmäßig zur Kinnerschool.

In der alten Schule in Sewekow hat die plattdeutsche Kinnerschool ihre Heimat gefunden. Quelle: Christamaria Ruch

Silke Köhler, die Mutter von Fine und Johann, fährt von Anfang an mit beiden Kindern nach Sewekow. „ Johann hat einfach zugehört und immer mal was aufgeschnappt“, erinnert sich Silke Köhler. „Und: „Er guckt sich viel von Fine ab und spricht das nach.“ Mittlerweile macht er richtig bei der Kinnerschool mit und trägt das T-Shirt mit der Aufschrift „Platt is för Plietsche“ (Platt ist für Pfiffige).

„Je jünger die Kinder sind, umso besser nehmen sie eine neue Sprache auf“, weiß Heidi Schäfer. „Wenn die Kinder so jung wie Johann sind, saugen sie Plattdeutsch wie ein Schwamm auf. Mit Lernen hat das noch nicht so viel zu tun.“ Dieses Sprachfenster schließt sich mit acht Jahren. Das bedeutet, dass es Kindern bis acht viel leichter fällt, nebenbei in eine neue Sprache einzutauchen.

Auftritt vor Senioren in Sewekow

„Der Unterricht geht nur, wenn die Eltern mitmachen und sich die Begeisterung überträgt, von ihnen erhalte ich viel Unterstützung“, sagt Heidi Schäfer. Neben Silke Köhler sitzen auch andere Eltern in der Kinnerschool. Der siebenjährige Finn und der zehn Jahre alte Marcel gehen seit November vergangenen Jahres zur Kinnerschool. Ihre Feuertaufe haben sie schon beim Auftritt zur Seniorenweihnachtsfeier im Dezember in Sewekow bestanden. Sie lernen ebenfalls in Begleitung ihrer Mütter.

„Finn ist stolz, dass er eine andere Sprache lernt“, sagt Nicole Hirschmüller. Finn und Marcel bringen mit ihrer aufgeweckten Art Schwung in den Nachmittag und halten Heidi Schäfer auf Trab. „Ich gehe mit Spaß und Instinkt an die Sache“, sagt Schäfer. Damit gelingt es ihr, die Kinder in Schach zu halten und ihre Liebe für Plattdeutsch weiter zu geben. Der Unterricht verläuft spielerisch, denn Platt ist keine Schriftsprache.

Ringlein, Ringlein, du musst wandern: Die plattdeutsche Sprache wird spielerisch vermittelt. Quelle: Christamaria Ruch

Am Montag erlebten die jüngeren Kinder das Spiel vom Kofferpacken. Dabei wandern immer mehr Gegenstände in das Gepäckstück. Jedes Kind muss alle Gegenstände in der richtigen Reihenfolge wiederholen und ein weiteres dazu packen. Die plattdeutschen Begriffe Buer, Koh, Pärd, Katt, Schoap, Zick oder Schwien gehören dazu. Auch Johann macht beim Spiel mit und konzentriert sich. „Mein Schwien heißt Gustav“, sagt er beim Aufzählen und hat die Lacher auf seiner Seite. Später sitzen alle im Kreis und spielen „Ringlein, Ringlein, du musst wandern.“

Heidi Schäfer leitet seit zwölf Jahren die Kinnerschool in Sewekow. Quelle: Christamaria Ruch

Johann erlebte seinen ersten öffentlichen Auftritt beim Tag der niederdeutschen Sprache bei der Landesgartenschau im Juni 2019 in Wittstock. Mit den anderen Kindern sang er das Lied „Herrn Pastor sien Kauh.“ Von Schüchternheit war schon damals keine Spur bei ihm.

Immer wieder beobachtet Heidi Schäfer, wie die Mädchen und Jungen auf der Bühne an Selbstbewusstsein gewinnen. „Aus verträumten und verspielten Kindern werden wache und konzentrierte Plattsprecher.“ Johanns Schwester Fine legte nach den ersten Auftritten ihre Schüchternheit ab. „Die älteren Kinder in der Kinnerschool haben sie von Anfang an einbezogen und Mut zugesprochen, das ist sehr schön, wie das hier abläuft“, so Silke Köhler.

Von Christamaria Ruch