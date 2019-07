Wittstock/Dosse Wittstock - Ein Marktplatz voller Kitas Die Kindereinrichtungen in Wittstock und den Ortsteilen präsentieren sich am Samstag, 6. Juli, auf dem Marktplatz.

Um kleine Leute geht es am Samstag auf dem Marktplatz in Wittstock. Bereits am 1. Juni rückten Kinder beim jüngsten Kinder- und Familienfest in den Mittelpunkt. Quelle: Björn Wagener