Kitas in Heiligengrabe und Wittstock betreuen 177 Kinder weiter

Wittstock/Heiligengrabe

Am morgigen Mittwoch werden alle Kitas in Wittstock und Heiligengrabe wegen der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus geschlossen. Die meisten Einrichtungen bieten allerdings eine Notbetreuung für Kinder an, deren Eltern in systemrelevanten Berufen wie etwa der Polizei oder der Energieversorgung arbeiten. Den Bedarf hatten beide Kommunen und die feien Träger bis zum Dienstag geprüft und entsprechende Anträge von Eltern entgegengenommen.

So werden am Mittwoch in den Wittstocker Kitas insgesamt 142 betreut, „Das sind genau 17,9 Prozent aller Kinder, die sonst die Einrichtungen besuchen“, sagte Wittstocks Stadtsprecher Jean Dibbert am Dienstag. Anders als zuvor angekündigt werden nicht nur die drei Kitas in der Kernstadt, „Kinderland“, „Dossespatzen“ und „Waldring“ eine Notbetreuung anbieten, sondern auch die Einrichtungen Fretzdorf, Dossow, Berlinchen und Freyenstein. „Hintergrund ist die Vermeidung der Vermischung von Kindern und Personal über den bisherigen Wirkungskreis hinaus“, erklärte Jean Dibbert. Die 24-Stunden-Betreuung könne im Bedarfsfall abgesichert werden. Für Kinder von Mitarbeitern der Stadtverwaltung sei ebenfalls eine Notbetreuung geplant.

In den Wittstocker Kitas müssen Eltern ihren Kindern allerdings Frühstück und Vesper mitgeben Quelle: Christian Bark

In der Gemeinde Heiligengrabe waren am Dienstagnachmittag bisher 20 Kinder ermittelt worden, die ab Mittwoch Anspruch auf eine Notbetreuung haben. Laut Heiligengrabes Bürgermeister, Holger Kippenhahn, werden die Kinder in den Kitas „Haus der kleinen Strolche“ in Heiligengrabe, „Kita Kunterbunt“ in Herzsprung und „Kita Trollblümchen“ in Blumenthal betreut. „Es kann aber noch sein, das demnächst weitere Anträge folgen“, sagte heiligengrabes Hauptamtsleiterin Christiane Hamelow.

Eine Notfallbetreuung wird es ab Mittwoch zudem in den Einrichtungen freier Träger in Wittstock geben. Das trifft beispielsweise auf neun Kinder des Evangelischen Kindergartens im Beginenhaus zu. Im Kindergarten „Rittersporn“ wurden bisher Anträge für sechs Kinder auf Notbetreuung gestellt. Ob alle diese Anträge bewilligt werden, konnte Kay-Michael Thonack vom Trägerverein am Dienstagnachmittag noch nicht sagen.

Von Christian Bark