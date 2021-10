Wittstock

Die letzten milden Sonnenstunden genießen Pflanzen und Tiere nochmal im Kleingarten von Jürgen Radunz. Seit 27 Jahren hegt und pflegt der Wittstocker die 300 Quadratmeter große Parzelle im Kleingartenverein „Am Sonnenhügel“ mit mit Lebensgefährtin Karola Rönisch.

Hinter dem kleinen Paradies erheben sich die Neubaublöcke der Bohnekamp-Siedlung, wo auch Jürgen Radunz wohnt. „Mir tun nur die ganzen Leute in den Mietwohnungen leid, die keinen Garten haben“, sagt er. Denn die hätten im Corona-Lockdown keinen solchen Rückzugsort in der Natur gehabt.

Jürgen Radunz hat seit 27 Jahren seinen Garten in der Sparte "Am Sonnenhügel". Quelle: Christian Bark

Corona habe ihn gar nicht interessiert, wie Jürgen Radunz sagt. „Meinen Urlaub habe ich ganz einfach verschoben und bin jeden Tag in den Garten als Ausgleich“, berichtet er. Und gibt es mal nichts zu gärtnern, dann gibt es was zu basteln oder der passionierte Hobbyornithologe beobachtet die Vögel.

Sonnenblumen sind 3,70 Meter hoch

Krönender Abschluss der Saison sind für Jürgen Radunz jedes Jahr die Sonnenblumen. Die höchsten waren bis jetzt schon mal fast viereinhalb Meter hoch, in diesem Jahr misst die höchste 3,70 Meter.

Jürgen Radunz verbringt nahezu jeden Tag im Garten, auch im Winter. Aufgrund der Lage „Am Sonnenhügel“ hat er, wenn sie denn scheint, den ganzen Tag Sonne. Der Kleingärtner ist ganz zufrieden mit der Saison. „Ich hatte Paprika ohne Ende“, sagt Jürgen Radunz. Neun Tomatensorten konnte er ernten sowie Kräuter und Ingwer. „Der schmeckt so viel besser als aus der Kaufhalle“, sagt er.

Jürgen Radunz freut sich über 3,70 Meter hohe Sonnenblumen. Quelle: Christian Bark

Um sich beim Gärtnern nicht so viel bücken zu müssen und leichter gießen zu können, hat sich Jürgen Radunz vor drei Jahren Hochbeete zusammengezimmert. „Bekannte haben mich schon nach den Bauzeichnungen gefragt“, so der Kleingärtner.

Ganz zufrieden mit der Saison ist auch der Vorsitzende des Wittstocker Ortsverbands der Gartenfreunde, Wolfgang Schönfeld. Wenngleich er die Bilanz im gleichen Atemzug wieder relativiert. „Es kommt auf die Lage der Gartensparte und der Parzelle an“, erklärt er. So habe der kalte Wind in seinem vergleichsweise ungeschützten Garten in der Sparte „Pappelallee“ etwa die Kirschblüten erfrieren lassen.

Wolfgang Schönfeld zieht ein weitgehend positives Fazit der zurückliegenden Saison. Quelle: Christian Bark

Anderswo hätten die Trockenperioden Spuren hinterlassen. Im großen und Ganzen sei die Vegetation in 2021 aber besser als im Vorjahr gewesen. „Bohnen sind gut gekommen und bei vielen auch Kartoffeln“, berichtet der Verbandsvorsitzende.

Unkraut wächst immer, auch im Winter

Aktuell könnten noch Spätäpfel und Kohlsorten geerntet werden. Ansonsten sei nun langsam die Zeit angebrochen, den Garten winterfest zu machen. „Die meisten Vereine stellen Ende Oktober oder Anfang November das Wasser ab“, informiert Wolfgang Schönfeld.

Große Herbstfeuer empfiehlt der Kleingärtner nicht. „Lieber sollte man die Haufen über den Winter liegen lassen und sie im Frühjahr verbrennen, damit Tiere darunter Unterschlupf finden“, sagt Wolfgang Schönfeld. Verbrannt dürfe ohnehin nur in einer Feuerschale auf einer Fläche von einem mal einem Meter und auch nur trockenes Holz.

Verbandsvorstand wird neu gewählt Seit 1990 gibt es in Wittstock den Ortsverband der Gartenfreunde Wittstock. Der ist wiederum im Landesverband der Gartenfreunde Brandenburg organisiert. Zwölf aktive Vereine mit insgesamt 570 Gärten zählt der Ortsverband derzeit noch. Es gibt aktuell nur noch wenige freie Parzellen. Der Verbandsvorstand ist Ende 2019 neu gewählt worden. Er setzt sich wie folgt zusammen: Wolfgang Schönfeld (Vorsitzender), Heidi Zarges (Finanzen), Gertrud Dittrich (Geschäftsführerin), Roland Burthz (Vizevorsitzender), Sabrina Bredlow (Fachberaterin), Enrico Anders (Gartenbewerter). Am 16. November wird der Vorstand neu gewählt. Die Geschäftsstelle der Gartenfreunde befindet sich in der Meyenburger Chaussee 6. Geöffnet sein wird jeden zweiten und vierten Dienstag im Monat von 16 bis 18 Uhr. Tel. 03394/444203.

Auch mit Saisonende endet das Kleingärtnern nicht. So hat Wolfgang Schönfeld auf seinem abgeernteten Kartoffelbeet sogenannten „Gründung“, etwa Klee und Senf, gesät. „Das erhöht die Bodenfruchtbarkeit“, erklärt er. Und überhaupt, Unkraut wachse das ganze Jahr über und mache so manchen Gartenbesuch auch im Winter notwendig.

Mit Blick auf die Parzellenauslastung in den Vereinen ist Wolfgang Schönfeld zufrieden. In Wittstock gebe es kaum noch freie Parzellen, manche Vereine führten sogar Wartelisten. Trotzdem fehlten dem Kleingartenwesen die jungen Leute, vor allem in den Vereinsvorständen.

Die Vogelhäuser waren im Sommer gut besucht. Quelle: Christian Bark

„Es will kaum noch wer Verantwortung übernehmen“, sagt Wolfgang Schönfeld. Das Vereinswesen sei aber Voraussetzung dafür, dass die Grundstücke und Vereine Bestandsschutz und Gemeinnützigkeit genießen würden und so vor Wucherpachten geschützt seien.

Immerhin, der derzeitige Vorstand des Ortsverbands in Wittstock ist laut Wolfgang Schönfeld bereit, bei den Neuwahlen im November erneut anzutreten. Darüber hinaus gehe nach langer Corona-Pause nun auch das Vereinsleben im Landesverband der Gartenfreunde weiter. So ist Wolfgang Schönfeld bei einem Verbandstreffen am Wochenende in Großbeeren mit dabei, wie er sagt.

Von Christian Bark