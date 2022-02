Wittstock

Neun Jahre ist das Wittstocker Kino „Astoria“ nun schon Kleinkunstbühne für allerlei Unterhaltung – von Comedy über Kabarett bis hin zu Konzerten. Organisiert wird die Reihe „Kunst im Kino“ von Veranstalter Egbert Schröder. Der hatte zuletzt mehr Veranstaltungen absagen müssen als durchführen können.

So war beispielsweise ein im Januar geplantes Comedyprogramm wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen nicht stattfinden können. Ende 2021 hatte Egbert Schröder nochmal zahlreiche Besucher für zwei Veranstaltungen mobilisieren können, indem er „Telefonakquise“ betrieben hatte.

Egbert Schröder begrüßte jeden Gast persönlich. Quelle: Christian Bark

Das musste Egbert Schröder auch vor der Veranstaltung am Sonntag wieder tun – mit Erfolg. Der Kinosaal war im Rahmen der Möglichkeiten gut ausgelastet. Es galt die 2G-Regel (geimpft oder genesen). Zu Gast waren am Sonntag zwei „alte Bekannte“. Ralf Bärwolff und Carolin Fischer vom Leipziger Ensemble „Die Academixer“ waren bereits vor zwei Jahren mit ihrem Programm „Ich hab Rücken“ in Wittstock aufgetreten

Wittstocker Kino wurde zur Volkshochschule

Nun kehrten sie mit der Fortsetzung „Nimm mich! – Es wird eh nicht besser… „ zurück. Diesmal allerdings ohne den Pianisten Jörg Leistner, der sich in Corona-Quarantäne befand. Erneut fand sich das Publikum in der Volkshochschule „Edgar Allan Poe“ wieder und erhielten Ratschläge von Ralf Lehrer „Knuti“ „im Namen der Liebe“, wie er mit einer entsprechenden Hüftbewegung verdeutlichte.

Carolin Fischer und Ralf Bärwolff sorgten mit ihrem Programm für viele Lacher. Quelle: Christian Bark

Carolin Fischer mimte mal dessen Schülerin „Inge“, mal eine ältere Dame auf dem Friedhof, mal Knutis Ehefrau Annegret. Einen Höhepunkt der Lachmuskelanspannung erreichte das Duo beim Publikum, als es ein älteres Ehepaar verkörperte, dass sich durch Beinthrombose auf einem Flug nach Hongkong das Leben nehmen wollte.

Seitenhiebe auf die neue Regierung ließen die beiden Kabarettisten nicht aus, auch nicht in schelmischer Form auf Wittstock und Umgebung. Über das alles bestimmende Thema Corona war jedoch erstaunlich wenig zu hören. „Damit brauchst Du heute keinem mehr kommen“, erklärte Ralf Bärwolff in der Pause. Das Duo selbst hatte mit diesem Programm, zunächst in Wittenberge und dann in Wittstock, seinen ersten gemeinsamen Auftritt in diesem Jahr.

Der Kinosaal war im Rahmen der Möglichkeiten nahezu ausverkauft. Quelle: Christian Bark

„Wir kennen viele Kollegen, die nicht so gut durch die Krise gekommen sind und für die Branche nun auf immer verlorengegangen sind“, berichtete Carolin Fischer.

Academixer kehren am 2. Oktober zurück

Im Programm sprachen die Kabarettisten über zahlreiche gesellschaftliche Themen. Etwa über das Geschlecht, das ja nach neuen Erkenntnissen nicht biologisch, sondern ein „soziales Konstrukt“ sein soll. Beim Thema Abnehmen gaben sie den Kalorien die Schuld, die nachts heimlich die Kleider enger nähen.

Egbert Schröder (Mitte) kündigte an, nicht aufgeben zu wollen. Quelle: Christian Bark

Bereits zu Beginn des Programms hatte Egbert Schröder seinem Publikum versprochen, weiterzumachen. „Solange es noch eine Förderung gibt, bleibe ich standhaft“ sagte er. Und auch Ralf Bärwolff und Carolin Fischer appellierten an das Publikum, weiterhin zu den Veranstaltungen zu kommen, damit die „Kleinspielstätte“ Wittstock erhalten bleibt.

Am 2. Oktober dieses Jahres kehren sie mit ihrem Academixer-Kollegen Peter Treuner übrigens zurück nach Wittstock, wie sie ankündigten. Am 25. März wird aber zunächst einmal Comedian Frank Fischer ab 20 Uhr das Kinopublikum mit seinem Programm „Meschugge“ belustigen.

Von Christian Bark