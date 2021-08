Königsberg

Der Buschfunk funktioniert in Königsberg. Auf einmal hat das Dorfgemeinschaftshaus des Ortes wieder magnetische Anziehungskraft und die Einwohner trudeln dort ein. Nach einem Jahr Corona-Zwangspause wird der Nachbarschaftstreff am Mittwoch wiederbelebt.

Neun Frauen und Männer finden sich beim ersten Wiedersehen am Kaffeetisch ein, der Duft von Streuselschnecken liegt in der Luft. Wenig später greifen die Besucher zu und eins steht fest: Niemand kann so gut backen wie Gudrun Fengler. „Heute früh um 5 Uhr habe ich in der Küche gestanden“, sagt die rüstige Seniorin und möchte gar nicht so viel Lob und Aufmerksamkeit.

Nachbarschaftstreff bringt Senioren in Königsberg zusammen

Wer den Nachbarschaftstreff kennt, erlebt dort eine rege Gemeinschaft mit durchschnittlich 15 Besuchern. Neben den Köstlichkeiten der Hobbybäckerin kurbelt jeder in der Runde die Gespräche an. „Wir sind froh, dass es wieder losgeht“, sagt Rüdiger Klein. Dem stimmen die anderen Einwohner zu.

„Das ist eine ungezwungene Runde, das gefällt mir“, sagt Karola Geier. Gemeinsam mit ihrem Mann Hans besuchte sie schon mehrmals den Nachbarschaftstreff. „Wir wurden von Gudrun Fengler eingeladen“, sagt Karola Geier. Nicht nur beim Backen ist Fengler spitze, sie sorgt sich in Königsberg auch um ihre Nachbarn und packt an.

Aktive Gruppe in Königsberg

Für Heiligengrabes Dorfkümmerin Deniz Öz ist der Nachbarschaftstreff ein gutes Beispiel für aktive Senioren. „Hier funktioniert der Treff sehr gut, weil sich die Gruppe selbst organisiert“, sagt sie. Damit der Motor beim Nachbarschaftstreff immer am zweiten Mittwoch im Monat weiterhin wie ein guter Viertakter läuft, starten die Senioren einen Aufruf.

Dorfkümmerin Deniz Öz (r.) freut sich über die Aktivitäten beim Nachbarschaftstreff in Königsberg. Quelle: Christamaria Ruch

„Wir freuen uns über Hilfe, denn einer muss doch die Fäden in der Hand halten“, sagt Rüdiger Klein. Bis vor einem Jahr hatte Günter Häusler diese Aufgabe mit Leib und Seele ausgefüllt. Durch seinen Tod Ende vergangenen Jahres hat er auch dort eine schmerzhafte Lücke hinterlassen. „Er hat sich um alles gekümmert, viele Ideen für unseren Nachbarschaftstreff entwickelt“, sagt Rüdiger Klein und die anderen Einwohner nicken.

Neuer Ansprechpartner für den Nachbarschaftstreff gesucht

Umso mehr wünscht sich die Runde, dass jemand nun den Mut hat und die Nachfolge antritt. Dabei geht es darum, Ansprechpartner zu sein, um organisatorische Dinge oder technische Fragen für den monatlichen Nachbarschaftstreff zu regeln. Eins steht fest: „Es gibt Unterstützung aus unserer Gruppe, die Aufgaben bleiben nicht an einer Person hängen“, sagt Rüdiger Klein.

Wenige Minuten später tritt er mit Gudrun Fengler den Beweis dafür an. Deniz Öz macht darauf aufmerksam, dass der Nachbarschaftstreff unter Corona-Bedingungen vier Wochen vorab bei der Gemeinde Heiligengrabe angemeldet werden muss. „Das übernehmen wir“, sagen Fengler und Klein.

Adelheid Borrmann (l.) gibt Renate Fischer erste Hilfe beim Smartphone. Quelle: Christamaria Ruch

Team „Clever Altern“ stellt sich in Königsberg vor

Deniz Öz ist neben ihrer Arbeit als Dorfkümmerin auch beim Modellprojekt „Clever Altern“ tätig. Dabei werden ältere Bürger aus Heiligengrabe und Wittstock mit der digitalen Vielfalt vertraut gemacht. Beim ersten Nachbarschaftstreff nach der Zwangspause bringt sie ihre Projektkolleginnen Adelheid Borrmann und Annette Hojczyk nach Königsberg mit.

Borrmann und Hojczyk überzeugen sich, wie lebendig diese Gemeinschaft ist. Nach wie vor haben die Königsberger das Interesse an einem Handykurs, wie das Team von „Clever Altern“ erfährt. Adelheid Borrmann zeigt an diesem Nachmittag ihrer Tischnachbarin Renate Fischer nebenbei einige Tricks und Kniffe am Smartphone. Fischer führt beim Nachbarschaftstreff ganz genau Buch über jede Veranstaltung und kann auch diese Begebenheit dort verewigen.

Wunschliste für den Nachbarschaftstreff

„Neben einem Handykurs können wir auch eine Handysprechstunde anbieten“, sagt Deniz Öz. Auch ein Bürgerfrühstück nach dem Vorbild im Bürgerhaus in Blumenthal kommt als Idee auf den Tisch. „Das wäre wirklich eine schöne Sache hier in Königsberg“, sagt Rüdiger Klein. An den Vortrag über Chile, der coronabedingt im Frühjahr 2020 ausfiel, erinnern sich die Besucher. „Der muss doch nachgeholt werden“, sind sich die Königsberger einig.

Wer Interesse an der Leitung des Nachbarschaftstreff in Königsberg hat, kann sich bei Dorfkümmerin Deniz Öz telefonisch unter 033984/50 98 99 melden.

Von Christamaria Ruch