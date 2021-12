Wittstock

Die aktuellen Corona-Maßnahmen der Politik stellen unsere Gesellschaft auf eine harte Probe. Ihrem Unmut haben Gegner eine generellen Impfpflicht und anderer Maßnahmen am Mittwochabend in Wittstock Luft gemacht. Das ist ihr gutes Recht, die Veranstaltung war ordnungsgemäß angemeldet und sie ist vor allem friedlich geblieben.

Bedenklich ist aber, dass die rechte Kleinpartei „Der III. Weg“ das Ganze organisiert hat. Denn dieser Partei gehören auch Protagonisten mit äußerst zweifelhaften Biografien aus dem rechtsextremen Spektrum an, vom Verfassungsschutz wird sie beobachtet und als verfassungsfeindlich eingeschätzt. Tatsächlich schloss sich bei den Reden neben der Kritik an den Corona-Maßnahmen auch generelle Kritik am „BRD-System“ an, zudem erinnern Fackelmärsche an Zeiten totalitärer Systeme in Deutschlands Geschichte. Demonstranten sollten also wissen, mit wem sie dort demonstrieren und wozu sie sich instrumentalisieren lassen.

Dahin gehen auch Kommentare im sozialen Medium Facebook gehen. „Wer dort mitmacht (...), muss auch damit leben als Nazi beschimpft zu werden“, postet einer der Nutzer. Eine andere Nutzerin sagt hingegen, dass andere Gruppierungen „ihren Arsch“ nicht hochkriegen würden, um dagegen einzustehen, dass die Freiheit aktuell mit Füßen getreten werde.

Von Christian Bark