Kommunen sichern Verkehrsschilder

Perleberg

Kommunen in Prignitz und Ostprignitz-Ruppin klagen immer wieder über Vandalismus an Verkehrsschildern. So war zuletzt in Wittstock das Ortseingangsschild in Richtung Babitz von Unbekannten demontiert worden. Für die Instandsetzung und Ersetzung beschädigter und gestohlener Schilder zahlt die Stadt jedes Jahr 8000 Euro. Rund 7000 Euro kostet der Vandalismus die Stadt Perleberg. Dort gibt es jährlich bis zu 15 Schadensfälle, wie es aus dem Rathaus heißt.

Es gelinge auch, einiger Täter habhaft zu werden. „Ein Drittel der Gesamtschadenssumme konnten im Jahresdurchschnitt zurückgeführt werden“, sagt Ordnungsamtsleiterin Katrin Schmidt. Auch würden Verkehrszeichen mit Diebstahlsicherungen angebracht, was das Abschrauben erschwere. Eine Randverstärkung erschwere zudem das Verbiegen.

Von Christian Bark