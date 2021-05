Eine Wittstocker Familie verlor durch einen Brand in dieser Woche ihr Zuhause. Jetzt gibt es ein Konto für Hilfszahlungen. Die Stadt Wittstock stellt es zur Verfügung.

Nach Hausbrand in Wittstock: Konto für Hilfen eingerichtet