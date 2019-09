Musikschüler und Schalmeien

Wittstock

Großer Tag der Musikschüler am Sonntagnachmittag auf der Bühne der Landesgartenschau in Wittstock: Rund 50 Kinder und Jugendliche der Kreismusikschule Ostprignitz-Ruppin zeigen, was die können. Durch das Programm führt Hans-Jürgen Großpietsch.

Es ist eine abwechslungsreiche Mischung aus Gruppen- und Einzeldarbietungen.

Das Orchester „Hashtag Schnuff“ macht den Anfang. Unter der Leitung von Heike Leske erklingen bekannte Melodien wie Counting Stars, Soul Express oder What about Rock.

Urkunde für Johannes

Johannes aus dem Ensemble bekommt eine Urkunde „für

Käthe Pietrusky aus Wittstock am Klavier. Quelle: Björn Wagener

besondere Leistungen“ überreicht. Denn er steht mit „Hashtag Schnuff“ auf der Bühne, obwohl er am Sonntag Geburtstag hat und elf Jahre alt wird.

Das Kammermusikorchester der Kreismusikschule bringt unter der Leitung von Hans-Jürgen Großpietsch die schönsten Melodien aus Mozarts Zauberflöte. Es folgen Einzelauftritte und Duos am Klavier, an der Trompete oder am Cello. Mit letzterem Instrument steht auch ein erwachsener Musikschüler auf der Bühne: Rob Wilson. Es sind fast alle Publikumsplätze belegt.

„Wir feiern in diesem Jahr 60 Jahre Musikschule und 25 Jahre Kreismusikschule“, sagt Hans-Jürgen Großpietsch. Außer in Neuruppin gibt es Nebenstellen in Kyritz, Rheinsberg und Wittstock.

Probenraum in Wittstock nicht ideal

„Mit unserem Probenraum in der Förderschule in der Rheinsberger

Konzentriert an den Tasten: die Geschwister Alice und Arthur Dodul. Quelle: Björn Wagener

Straße in Wittstock sind wir nicht recht glücklich und suchen deshalb eine Alternative“, sagt Harald Bölk, Leiter der Kreismusikschule. Er hofft, dass sich die Situation in Wittstock spätestens dann entspannen wird, wenn aus der maroden ehemaligen Tuchfabrik am Dosseteich ein Bildungscampus geworden ist. Denn dann soll auch die Musikschule dort einziehen. Da das nicht vor 2025 zu erwarten ist, wäre Bölk für eine Übergangslösung offen. Außerdem würden Musiklehrer gesucht – etwa für Gitarre, sagt er.

Schalmeien am Samstag

Bereits am Samstag erklingen Schalmeien auf der Bühne der Landesgartenschau. Es gastieren zwölf junge Musiker vom Teterower Schalmeien-Verein.

Teterower Schalmeien-Verein musiziert auf der Landesgartenschau in Wittstock. Quelle: Björn Wagener

Sie holen alles aus ihren Instrumenten und spielten sich durch verschiedenste musikalische Richtungen – von Marsch- über Stimmungsmusik bis hin zu Rock. So erklingen „Rosamunde“ oder „Eisgekühlter Bommerlunder“ ebenso wie „Tutti Frutti“ oder „Final Countdown“. Auch vor Klassikern wie „Smoke On The Water“ oder „Rock Around The Clock“ machen sie nicht Halt. Doch ganz gleich, welcher Song gerade von der Bühne klingt – es sind allesamt bekannte Melodien. Das Schlagzeug gibt ihnen noch mehr Druck.

Vor allem die schnelleren Stücke kommen beim Publikum bestens an. Da wird mitgewippt und mit erhobenen Händen applaudiert.

Von Björn Wagener