Wittstock

Jedes Wochenende haben Vereine, Institutionen oder Gewerbe die Möglichkeit, sich auf dem Wittstocker Marktplatz zu präsentieren –beim „Schaufenster ländlicher Raum“. Am Samstag waren die Hobbybastler und Künstler an der Reihe. An Ständen boten sie ihre Produkte an und kamen mit Besuchern ins Gespräch...