Kreismuseen erstrahlen im neuen Licht

Wittstock

Die Kreismuseen „Alte Bischofsburg“ in Wittstock hatten zuletzt schon immer mehr Besucher angelockt. Über 15 000 waren es in den vergangenen Jahren. Der Museumskomplex wartet zudem mit seiner bundesweit einmaligen Ausstellung über den Dreißigjährigen Krieg auf. Das vergangene Jahr jedoch sprengte besuchermäßig alle bisherigen Rekorde der Einrichtung.

„Wir gehen von 150 000 bis 200 000 Besuchern aus“, sagt Museumsleiterin Antje Zeiger. Diesen großen Zuwachs habe das Museum vor allem der Landesgartenschau ( Laga) in Wittstock und der Veranstaltungsreihe um den 200. Geburtstag des Dichters Theodor Fontane, „Fontane 200“ in Neuruppin zu verdanken. Im Vorfeld der Laga hatte der Landkreis Ostprignitz-Ruppin, als Träger der Kreismuseen, mit den Veranstaltern ausgehandelt, dass der Museumseintritt in der Laga-Eintrittskarte mit enthalten ist. „Ohne das hätten wir sicher auch einen Besucherrekord verzeichnen können. Aber wahrscheinlich keinen so hohen“, erklärt Antje Zeiger.

Zur Galerie Die Kreismuseen hatten auch dank der Landesgartenschau einen Besucherrekord 2019 zu verzeichnen. 2020 soll es kreativ weiter gehen –auch mit einem kalten Feuerwerk.

Unter den vielen Besuchern hätten sich nicht nur Leute befunden, die „das jetzt auch noch mitgenommen haben“, weil es im Eintritt inbegriffen waren. „In unserem Gästebuch finden sich viele anspruchsvolle und hochwertige Einträge“, betont Antje Zeiger. Neben Fachpublikum und Laga-Dauerkartenbesitzern habe das Museum auch wieder viele Schülergruppen begrüßt, die das museumspädagogische Angebot genutzt hätten. Allerdings etwas weniger als im Jahr zuvor – aus Kapazitäts- und Platzgründen. „Wir hatten tage, da war das Haus zwischen 10 Uhr und 15 Uhr voll und in den Gängen herrschte ein Gedränge“, berichtet die Museumsleiterin. Das hätten viele Besucher zum Anlass genommen, weitere Male wiederzukommen.

Museumsleiterin Antje Zeiger und ihr Team freuten sich 2019 über bis zu 200 000 Besucher. Quelle: Christian Bark

Neben dem museumspädagogischen Angebot hatte es zahlreiche Veranstaltungen des „Grünen Klassenzimmers“ im oberen Burghof gegeben. „Unsere Beiträge dazu waren historisch orientiert“, sagt Antje Zeiger. Allgemein sei die Synthese zwischen Landschaft, Natur und Geschichte sehr gelobt worden. Neben der Ausstellung zum Dreißigjährigen Krieg, die um den Aspekt, wie im 17. Jahrhundert Feuer gemacht wurde, Ergänzung erhalten hatte, lockten einige Vorträge und Sonderausstellungen in die Kreismuseen. Dabei hebt Antje Zeiger vor allem die Sonderausstellung zum „Prignitzexpress“ hervor. „Das war wahrscheinlich unsere erfolgreichste Sonderausstellung aller Zeiten“, schätzt die Museumsleiterin. Mindestens 50 000 Besucher hätten sie besichtigt.

Besucherrekord hat Spuren hinterlassen

Die große Frequenz und Besucherzahl habe viel Engagement vom Museumsteam gefordert. Zwei zusätzliche Kräfte auf geringfügiger Beschäftigungsbasis seien eingestellt worden. Zuvor habe der Landkreis viel Geld in die Hand genommen, um die Sonderausstellungsräume sanieren zu lassen. Der Zugang vom Museum zum oberen Burghof sei nun ebenerdig und damit barrierefrei. Durch das restaurierte Südtor hätten die Museen einen weiteren Zu- und Ausgang gehabt.

Eine Sonderschau zur Geschichte des Prignitzexpress lockte bis 3. November 2019 in die Kreismuseen Alte Bischofsburg in Wittstock. Im Bild: Thomas Skrempa, Lokführer aus Ulm in Baden-Württemberg Quelle: Christamaria Ruch

Geld hat der Landkreis nun auch in die Hand nehmen müssen, um die Folgen der folglich höheren Abnutzung zu beseitigen. Durch die vielen Besucher war es laut Antje Zeiger oft schwierig, Vitrinen und Exponate regelmäßig zu reinigen und pflegen. Die Glastür zum oberen Burghof sei zudem stark beschädigt worden. Einen Anteil aus den Laga-Einnahmen wird es für die Museen nicht geben. „Das war Teil der Vereinbarung mit der Laga“, erklärt Antje Zeiger.

Imagegewinn ist groß

Der Imagegewinn für die Einrichtung sei jedoch enorm gewesen. „Uns haben jetzt viele Besucher von weiter her erstmals so richtig wahrgenommen“, sagt die Museumsleiterin. Im Shop sei ebenfalls viel verkauft worden. So gesehen sei die Laga ein echter Gewinn für die Kreismuseen gewesen.

Das Südtor in einem ganz neuen Licht. Quelle: Museum

Und an den Erfolg von 2019 wollen Antje Zeiger und ihr Team anknüpfen. Demnächst steht die Sonderausstellung über den ehemaligen Flugplatz Wittstock unter dem Motto „Vom Kriegstraining zur Energieerzeugung“ an. Ab 7. Mai soll es eine Sonderausstellung mit Werken des Wittstocker Malers Dietmar Hann geben. Ende des Jahres ist eine historische Ausstellung zu „Winterweihnachtsfreuden“ geplant. Zudem finden Fachvorträge statt. Für den Spätsommer planen die Kreismuseen etwas ganz Besonderes. Dann soll ein sogenanntes „kaltes Feuerwerk“ die Alte Bischofsburg in einem völlig anderem Licht präsentieren. „Wir haben 2019 schonmal ausprobiert, wie viele Beamer wir dazu benötigen“, berichtet Antje Zeiger. Dabei seien bereits beeindruckende Aufnahmen entstanden.

Von Christian Bark