Ein Hilfstransport aus Karstedtshof ist nach zwei Tagen Reise in das polnisch-ukrainische Grenzgebiet in seine Heimat zurückgekehrt. Der Student Bela Thiessen hatte diese Fahrt kurzfristig organisiert und sich am Dienstag gemeinsam mit zwei Freunden auf den Weg gemacht.

Die privat organisierten Hilfsgüter „haben wir in einem Auffanglager für Flüchtlinge kurz vor dem polnischen Grenzübergang bei Hrbenne abgegeben“, sagt der 22 Jahre alte Bela Thiessen am Donnerstagnachmittag. Von der Idee bis zum Start der Hilfstour vergingen nur vier Tage. „Mir war klar zu helfen und meinen Beitrag zu leisten, das alles war spontan und mit jugendlichem Leichtsinn organisiert“, sagt Bela Thiessen.

Student Bela Thiessen aus Karstedtshof organisierte Hilfstransport in das polnisch-ukrainische Grenzgebiet

Vor einer Woche hatte er Kontakt zu seinem Freund Daniyil aufgenommen. Daniyil ist 24, lebt in Berlin und kam 2003 mit seiner Familie aus der Ukraine nach Deutschland. Der Student hilft derzeit immer wieder auch als Dolmetscher für die Ukraine-Flüchtlinge. Schnell stand fest: Die beiden Studenten fahren mit einem Hilfstransport los.

Bela Thiessen studiert an der Fachhochschule in Eberswalde und organisierte dort in Eigeninitiative eine Sammelaktion. Auch zu Hause in Karstedtshof kamen immer mehr Sachspenden an. „Essen, Rucksäcke, Jacken, Schlafsäcke, Powerbanks (mobile Zusatzakkus für Mobilgeräte), Kindernahrung, Windeln und Hygieneartikel gehörten dazu“, zählt Bela Thiessen auf.

Drei junge Männer aus Karstedshof und Berlin starteten Hilfstour mit Sachspenden in das polnisch-ukrainische Grenzgebiet

Auch bei der Suche nach einem geeigneten Fahrzeug konnte Bela Thiessen auf Freunde seiner Familie setzen. „Ute und Uwe Hübner aus Dossow haben uns einen Kleinbus mit sieben Sitzplätzen bereitgestellt“, sagt der 22-Jährige. Am Montag konnte das Fahrzeug in Karstedtshof beladen werden. Dann bot auch Felix, ein Freund von Daniyil, ganz spontan seine Unterstützung an. Somit startete die Hilfsfahrt auch noch mit einem Pkw. „Die Solidarität ist wirklich riesig“, so Bela Thiessen.

Daniyil (l.) und Felix bei einem Zwischenstopp während der 1000 Kilometer langen Hilfstour in das polnisch-ukrainische Grenzgebiet. Die beiden jungen Männer waren gemeinsam mit Bela Thiessen unterwegs. Quelle: privat

Dienstag früh machten sich die drei jungen Männer auf die Reise, legten noch einen Zwischenstopp in Eberswalde ein, um weitere Spenden einzuladen. Nach 1000 Kilometer und 13 Stunden Fahrt kam die Gruppe bei Hrbenne an.

Studenten aus Karstedtshof und Berlin werden zunächst als wenig seriös am polnisch-ukrainischen Grenzgebiet angesehen

„Das war nicht einfach, denn wir wurden dort von der Polizei zunächst als wenig seriös angesehen“, sagt Bela Thiessen. Was bewegt junge Männer, sich auf so eine lange Reise zu begeben? Diese Frage stand an der polnisch-ukrainischen Grenze gut eine Stunde im Raum. „Die Polizei hat auch gehadert, dann aber gemerkt, dass wir einfach nur helfen möchten. Dann konnten wir die Hilfsgüter abladen“, so Thiessen.

Völlig offen war zunächst, ob die drei jungen Männer auf der Rückreise auch Flüchtlinge aus der Ukraine mitbringen. „Das stand im Raum, aber war nicht vorrangig“, sagt Bela Thiessen. Genauso wie die Polizei waren auch die Frauen aus der Ukraine skeptisch, ob es sich dabei um echte Hilfe handelt. Schließlich stiegen doch drei Familien mit insgesamt neun Personen in die Fahrzeuge von Bela Thiessen und seinen Freunden.

Hilfsbereitschaft in Karstedtshof und Wittstock wächst innerhalb weniger Stunden, um Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen

„Ich wusste, wir bekommen zu Hause Hilfe, aber es war zunächst völlig offen, wo wir die Familien aus der Ukraine unterbringen – Berlin, Wittstock oder Karstedtshof?“, sagt Bela Thiessen. Sein Vater Thomas Thiessen sagt: „Wir haben hier sofort die Wittstocker Netzwerke angeschmissen, privat und beim Rotary Club und wussten, irgendetwas klappt schon.“

Die Welle der Hilfsbereitschaft in der Heimat wuchs, während die drei jungen Männer die 1500 Kilometer zurücklegten. Unterwegs machte die Gruppe noch einen Umweg von drei Stunden, um eine ukrainische Familie mit zwei Personen bei Bekannten in Polen abzusetzen.

Sieben Menschen aus der Ukraine werden mit offenen Armen in Wittstock aufgenommen

Donnerstag gegen 4.30 Uhr erreichte die Gruppe wieder Wittstock. Mischella Ruff stellte das erste Quartier für die sieben Menschen aus der Ukraine bereit; jetzt sind sie übergangsweise auf dem Weidenhof Simon in Dossow. „Es ist unglaublich, wie sich alle engagieren und liebevoll die Gäste aufnehmen“, sagt Thomas Thiessen.

Auch Bela Thiessen ist nahezu sprachlos: „Wir sind völlig planlos losgefahren, aber um uns herum wurde während der Hilfstour alles organisiert und daraus hat sich ein Plan geformt.“

Von Christamaria Ruch