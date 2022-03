Hilfstransport für die Ukraine aus Wittstock: Kenny Lippert und Tino Heese haben ihre Fracht am Mittwochabend an der polnisch-ukrainischen Grenze umgeladen. Am Dienstag hatte es eine große Sammelaktion auf dem Wittstocker Marktplatz gegeben. Bereits am Donnerstagabend wollen die beiden Helfer wieder zurück sein.