Kriegsende 1945: So erlebte Irmgard Schäfer aus Sewekow die Flucht aus Ostpreußen

Sewekow

Acht Jahre war Irmgard Schäfer aus Sewekow alt, als der Zweite Weltkrieg in ihr Zuhause nach Ostpreußen kam. Auch ihre Familie war – wie viele Deutsche in den ehemaligen Ostgebieten – gezwungen, vor der vorrückenden Roten Armee zu fliehen. Den ersten Anlauf unternahm sie im Januar 1945, die endgültige Flucht folgte Ende 1945.

Heute liegen Flucht, Vertreibung und Kriegsende 75 Jahre zurück. Doch diese Zeit prägt bis heute ganze Generationen. Unzählige Menschen mussten 1945 ihre Heimat verlassen und an anderen Orten neue Wurzeln schlagen. „Glücklicherweise muss ich nicht jeden Tag daran denken, denn ich habe später so viel Gutes erlebt“, sagt die 83 Jahre alte Irmgard Schäfer heute. Sie ist ein positiv denkender Mensch. Mit dem Erlebten kann sie umgehen. Das liegt auch daran, dass ihre ganze Familie die Flucht überlebte.

Im Januar 1945 war die Wehrmacht auch in Ostpreußen auf dem Rückzug

Vor mehr als zehn Jahren erinnerte sich Irmgard Schäfer gemeinsam mit ihrem fünf Jahre älteren Bruder Bruno an die Kriegs- und Nachkriegswirren 1945. Sie hielten ihre Erinnerungen als Zeitzeugenbericht fest. „Der ist natürlich subjektiv geprägt“, betont sie.

1946 auf Rügen: Irmgard Schäfer, geborene Thiel (r.), mit ihrer Mutter Anna und ihren Brüdern Bruno (l.) und Erwin. Quelle: Privat

Irmgard Schäfer kam unter ihrem Geburtsnamen Thiel im Mai 1936 in Klawsdorf in Ostpreußen zur Welt. „Wir sind zunächst wie ganz normale Kinder aufgewachsen“, sagt sie. Doch im Januar 1945 war die Wehrmacht auch in Ostpreußen auf dem Rückzug – verfolgt von der russischen Armee. Dann hieß es auf einmal: Die Russen kommen.

Irmgard Schäfers Mutter Anna Thiel und ihre beiden Brüder Bruno und Erwin flüchteten aus ihrer Mietwohnung und liefen mit einem Schlitten in die nächste Stadt Rößel (heute Rezel). „Bis heute habe ich nicht vergessen, dass links und rechts der Straße erschossene deutsche Soldaten lagen“, sagt Schäfer. In Rößel fand die Familie für einige Tage Unterschlupf in einem Luftschutzkeller. Am 16. Januar 1945 erreichten die Russen Klawsdorf und die Familie fand schließlich Quartier im Haus eines Onkels bei Klawsdorf.

Ein angetrunkener Offizier wollte die Familie erschießen

Irmgard Schäfers Mutter machte auf die russischen Soldaten den vermeintlichen Eindruck einer Gutsbesitzerin: rotes, pausbäckiges Gesicht, Pelzmantel und Stiefel. Ein russischer Offizier zog daraus falsche Schlüsse und wollte sie und ihre drei Kinder erschießen. „Wir standen schon an der Wand, meine Mutter beschirmte uns, doch dann lenkte eine junge Dolmetscherin den angetrunkenen Offizier ab“, sagt Irmgard Schäfer. Ihre Mutter zog sich auf Geheiß der Dolmetscherin um, legte ein Tuch um den Kopf und schmierte sich etwas Ruß in das Gesicht. Daraufhin erkannte der Offizier die Mutter nicht wieder. „Das rettete unser Leben.“

Irmgard Schäfer erinnert sich an ihre Flucht 1945 aus Ostpreußen. Quelle: Christamaria Ruch

Als der Krieg am 8. Mai 1945 zu Ende ging, saß die Familie noch in Ostpreußen. Die Polen übernahmen im Laufe der folgenden Monate die Gegend und siedelten sich an. Irmgard Schäfers Mutter hatte nichts dagegen, die polnische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Doch der Großvater Franz Witt sprach ein Machtwort: „Wir gehen mit dem nächsten Treck raus.“ Innerhalb kurzer Zeit verließen sie Ende 1945 ihre Heimat, im Viehwaggon. Der Zug fuhr Richtung Stettin, später über die Oder bis Stralsund.

Neuanfang auf Rügen

Von dort sollte die Reise weiter auf die Insel Rügen führen. Vom Bahnhof in Stralsund bis zum gesprengten Rügendamm ging für die Familie zu Fuß. Auf dieser Wegstrecke hätten sie sich fast aus den Augen verloren. Irmgard Schäfer durfte ein Stück Weg im Auto von Rot-Kreuz-Helferinnen mitfahren, wurde dann aber wieder auf die Straße gesetzt.

„Ich sollte dort auf meine Familie warten. Aber die saß inzwischen auch auf einem Fahrzeug und fuhr an mir vorbei“, sagt Schäfer. „Wir allen schrien wie am Spieß, doch dann half ein russischer Soldat. Er hatte das wohl beobachtet und die Situation richtig erfasst.“

Nach Jahren in russischer Kriegsgefangeschaft kehrt der Vater zurück

Er schnappte sich die neun Jahre alte Irmgard, rannte hinter dem Hänger her und warf sie hinauf. „Ich musste mich an den Säcken festkrallen, um drauf zu bleiben und hing da wie ein Frosch. Bis heute verdanke ich dem russischen Soldaten in Stralsund mein Leben, wer weiß, ob ich sonst meine Familie jemals wieder gefunden hätte.“

Die Familie kam 1945 nach der Flucht im Schloss Libnitz auf Rügen unter und fand dort ein neues Zuhause. Quelle: Privat

Die Familie und die Großeltern kamen in Wieck auf Rügen unter und fanden später auf Schloss Libnitz bei Trent auf Rügen ein neues Zuhause. Irmgard Schäfers Vater Andreas wurde 1948 aus russischer Gefangenschaft entlassen zurück zur Familie.

Irmgard Schäfer heiratete 1956 ihren Mann Oswald. Die Familie zog 1959 nach Dummerstorf bei Rostock. Das Paar bekam sieben Kinder, hat zehn Enkel und sieben Urenkel. 1993 zogen Irmgard und Oswald Schäfer nach Sewekow, wo ein Sohn von ihnen mit seiner Familie lebt. Oswald Schäfer starb vor fünf Jahren. Irmgard Schäfers Brüder Bruno Thiel (85) und Erwin Thiel (80) leben bis heute in Mecklenburg-Vorpommern.

Von Christamaria Ruch