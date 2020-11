Schweinrich

Der zwischen Schweinrich und Zootzen geplante Windpark erregt weiter die Gemüter. Die Stadt Wittstock will für das Gebiet einen Bebauungsplan aufsetzen lassen, um, wie es auch von Bürgermeister Jörg Gehrmann hieß, noch Einfluss auf Höhe und Abstände der Windkraftanlagen nehmen zu können.

Die entsprechenden Gutachten sind auf der Internetseite der Stadt sowie nach vorheriger Anmeldung in der Stadtverwaltung einsehbar. Ursprünglich hätten sich Bürger noch bis 22. Oktober sachlich zu dem Vorhaben äußern und ihren Bedenken Ausdruck verleihen können. Die Stadt hatte die Frist dann aber auf den 4. Dezember verlängert.

Zur Galerie Anwohner und Kritiker fürchten eine Zerschneidung der Landschaft durch den geplanten Windpark zwischen Zootzen und Schweinrich.

Für den 3. November war, unabhängig vom Verfahren, eine Informationsrunde in der Wittstocker Stadthalle geplant. Dabei sollten alle Beteiligten noch einmal Informationen tauschen und auf den Prozess detailliert eingehen können.

Wegen des Corona-Shutdowns war die Veranstaltung jedoch abgesagt worden. „In der aktuellen Situation ist die Durchführung derartiger Veranstaltungen nicht möglich“, erklärt Wittstocks Stadtsprecher, Jean Dibbert.

Derweil soll an der Frist bis zum 4. Dezember nicht mehr gerüttelt werden. Laut Jean Dibbert werde diese nicht verlängert. In diesem Jahr wird es in der Sache aber auch keine politischen Entscheidungen mehr geben. „Bei idealem Verlauf werden die Stadtverordneten etwa Mitte des kommenden Jahres darüber befinden“, sagt der Stadtsprecher.

Viola Terzijska und Jürgen Kontak gehören zur Bürgerinitiative "Freiraum Wittstock-Ruppiner-Heide". Quelle: Christian Bark

Bereits im Oktober hatte sich aus Anwohnern und Windparkskeptikern die Bürgerinitiative „Freiraum Wittstock-Ruppiner Heide“ gegründet. Ihre Vertreter hatten Mitte Oktober zu einer Diskussionsrunde in Schweinrich geladen, die vom RBB-Fernsehen aufgezeichnet und ausgestrahlt wurde.

Ansprechpartnerin für Schweinrich ist Anwohnerin Viola Terzijska. „Unser Grund und Boden wird dadurch entwertet, und einige wenige Landbesitzer profitieren vom Bau der Ablagen“, moniert sie, „ganz zu schweigen von der „Zerschneidung“ der Natur- und Kulturlandschaft.“

Charles Ashman baut gerade einen 130 Jahre alten Stall zu Ferienwohnungen um. Quelle: Christian Bark

Das Initiativmitglied Jürgen Kontak aus Zootzen wiederum kritisiert, dass das Prozedere auch auf Ebene der Ortsbeiräte nicht transparent genug gelaufen sei. Deshalb hätten Bürger erst jetzt, da der Bebauungsplan aufgestellt werden soll, Kenntnis über mögliche Ausmaße der Windkraftanlagen erhalten.

Der Windparkplaner Martin Amtmann hatte bei der Veranstaltung im Oktober hingegen darauf hingewiesen, dass das Gebiet bereits seit acht Jahren auf seine Eignung geprüft worden sei und erste Planungsentwürfe schon 2015 vorgelegen hätten.

Dieser Blick auf Charles Ashmans Koppel werden Urlauber künftig nicht mehr haben. Quelle: Privat

Die ganze Diskussion bringt allerdings direkt vom Windpark betroffene wie Charles Ashman aus Schweinrich nicht viel weiter. Er saniert seit fast 30 Jahren einen alten Bauernhof im Dorf. Seit 2017 gibt es dort Ferienwohnungen. Weitere sollen folgen, etwa im 1890 erbauten Stall, wo gerade gewerkelt wird. „Meine ganze Altersvorsorge fließt in die Gebäude“, sagt Charles Ashman. Deshalb sei er im Ruhestand auf die Einnahmen angewiesen.

Windräder könnten Urlauber abschrecken

Nur knapp 1000 Meter hinter seiner Koppel würden dann die bis zu 251 Meter hohen Windräder stehen. „Die Urlauber werden dann 15 Kilometer weiter ziehen, wo kein Windpark ist“, befürchtet der Anwohner, der zudem Mitglied im Tourismusverein „Wittstocker Land“ sowie nun auch in der Bürgerinitiative ist.

Für Touristiker in der Region sieht Charles Ashman dadurch eine große Bedrohung. Viola Terzijska wiederum hebt den Naherholungswert des Dranser Sees auch für die Wittstocker hervor. „Es ist die Badewanne von Wittstock“, sagt sie.

Vergleich zur Höhe der Kirchtürme in der Kulturlandschaft. Quelle: Privat

Hoffnung macht den Windparkkritikern die geplante Erweiterung des Naturparks Stechlin-Ruppiner Land. Dieser würde dann direkt an den Windpark grenzen. Das ist laut Viola Terzijska zwar kein Kriterium, die Windparkplanung zu verwerfen, sorge aber für neue Argumente und vielleicht für eine Neuprüfung von höherer Stelle.

Was die Bebauungsplanung der Stadt angeht, so erhofft sich die Bürgerinitiative möglichst viele sachliche Einwände durch Bürger – diese können das Projekt sowohl kritisieren, als auch befürworten. Den Kritikern kommt es vor allem auf den Erhalt der Artenvielfalt am Rande des Flora- und Fauna-Habitats an.

Stellungnahmen können bis Mittwoch per Post an den Bürgermeister der Stadt Wittstock, Markt 1, 16909 Wittstock oder per Email an stadtentwicklung@stadt-wittstock.de (als PDF) versandt werden.

Kontakt zur Bürgerinitiative unter per Email unter: freiraum.wk.ruppinerheide@gmail.de.

Einsicht zu Planung unter: www.wittstock.de/bekanntmachungen

