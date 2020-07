Was ist das denn? Seit Ende Juni stehen drei Betonwände im Park am Bleichwall. Nun wird das Rätsel gelöst. Künstlerin Annett Glöckner und viele Wittstocker Schüler verewigen sich dort auf besondere Weise.

Die leeren Fliesenwände befinden sich seit Ende Juni im Park am Bleichwall in Wittstock. Jetzt werden sie unter dem Projekttitel „Wir feiern die Natur. Fliesenwand zur Erinnerung an die Landesgartenschau“ mit den bemalten Fliesen gestaltet. Quelle: Christamaria Ruch