Babitz

Eigentlich heißt sie ja Elena, aber weil das „HHH“ mittlerweile zu ihrem Markenamen geworden ist, nennt sie sich Helena Hör-Hitzschke. Seit sechs Jahren lebt die Malerin in Groß Haßlow, den Sommer über arbeitet sie in Babitz bei ihrem Künstlerfreund Zoyt. „Zoyt war es auch, der mich damals in die Region gezogen hat“, berichtet Helena Hör-Hitzschke.

Ursprünglich stammt die 59-Jährige aus Georgien, hatte im Alter von 14 Jahren an der Malhochschule in Tiflis gelernt und wechselte mit 18 Jahren an die Malakademie nach Riga ins Baltikum. Vor 30 Jahren verließ sie ihre Heimat. „Während der Sezessionskriege haben viele Künstler und Gelehrte das Land verlassen“, blickt sie zurück.

Mit Kater Kai steht Helena Hör-Hitzschke neben einem Selbstporträt, das sie im Jahr 1991 zeigt. Quelle: Christian Bark

In Deutschland arbeitete sie zunächst im Südwesten an Kunst-und Volkshochschulen. Anschließend zog sie vor elf Jahren auf die Ostseeinsel Usedom, bis sie 2015 nach Brandenburg kam. „Ich wollte wieder Landschaften malen und das kann ich hier in der Region besonders gut“, sagt die Künstlerin.

Abstrakte Kunst ist die große Liebe

Es ist vor allem die Weite, die sie fasziniert. Die kleinsten Details am Horizont darzustellen, das ist die Herausforderung, wie Helena Hör-Hitzschke erklärt. Neben vielen kleinen Details gehören die Tiefe der Flächenlandschaft aber auch Stadtansichten von Wittstock zu ihren Motiven. Ihre Öl- und Acrylbilder gehören stilistisch zum Stil des Realismus. „Manchmal zeigen mir meine Katzen ganz unfreiwillig passende Motive“, so die Künstlerin.

Farbe und Perspektive spiegeln für die Künstlerin die Seele wider. Quelle: Christian Bark

Um bestimmte Lichtverhältnisse einzufangen, fotografiert Helena Hör-Hitzschke die Motive oft, um sie dann im Babitzer Freiluftatelier zu malen. Etwa Naturimpressionen vom Dranser See. Im Winter malt sie dann in ihrer Groß Haßlower Wohnung. „Da hatte ich ja jetzt über die Corona-Krise hinweg viel Zeit“, sagt die Künstlerin. Ihre große Liebe gilt neben der Musik, sie spielt und unterrichtet am Klavier, jedoch der abstrakten Kunst.

Vor allem in der abstrakten Kunst will sich Helena Hör-Hitzschke weiterentwickeln. Quelle: Christian Bark

Hier arbeitet sie mit Spachtel, Pinsel und bloßem Finger, um über Farbschichten einzelne Räume im Bild entstehen zu lassen. Auch dabei ist Helena Hör-Hitzschkes Credo: „Farbe und Perspektive spiegeln die Seele wider.“

Die Lieblingsfarbe der Künstlerin ist übrigens rot. „Rot steht für die Kraft und für die Liebe“, erklärt sie. Um sich stetig weiter zu entwickeln, besucht die Künstlerin zahlreiche Ausstellungen. Ihre Vorbilder sind unter anderem die Maler Gerhard Richter und Wassily Kandinsky.

Vom Bildhauer Zoyt fühlt sich Helena Hör-Hitzschke immer wieder inspiriert und motiviert. Quelle: Christian Bark

Und dann ist da noch Künstlerfreund und Bildhauer Zoyt. „Zoyt inspiriert und motiviert mich, immer weiterzumachen“, sagt Helena Hör-Hitzschke. Vor allem seine Bildentwürfe zu den Skulpturen seien inspirierend. Deshalb haben beide Künstler schon Ausstellungen zusammen gestaltet. Nun steht wieder eine an. Ab dem 17. Juli zeigen beide ihre Bilder und Skulpturen im Daberturm Alt Daber unter dem Motto „Vielfalt und Achtsamkeit“.

Die Vernissage zur Ausstellung, die im Rahmen der Reihe „Kunst im Daberturm“ stattfindet, lockt bereits am Freitag, 16. Juli, ab 16 Uhr nach Alt Daber. Die Werke sind dort bis zum 29. August zu sehen. Zudem ist Helena Hör-Hitzschke eine von acht regionalen Künstlern, die sich beim „Tag des offenen Ateliers“ am 21. und 22. August auf Burg Goldeck über die Schulter schauen lassen und Werke präsentieren.

Von Christian Bark