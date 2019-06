Wittstock

Er ist schon beeindruckend, der Gebäudekomplex des Dosse Parks in Wittstock. Das 1793 als Landarmen- und Invalidenhaus fertiggestellte A-Haus wird Ende des Monats Veranstaltungsort für eine in Wittstock noch nie da gewesene Kunstausstellung sein. Ab dem 29. Juni eröffnet dort die „Fundamenta I“, bei der 15 Künstler aus der Region und aus aller weltweit vertreten sein werden.

Derzeit laufen die Vorbereitungen für die „Fundamenta I“ auf Hochtouren. So wird gerade auch das Kunstwerk der südkoreanischen Bildhauerin Lyu Geum vor dem Haupthaus errichtet.

Transparente am Lärmzaun

Beteiligen will sich auch Sabine Naumann. Die Künstlerin lebt am Malchiner See und Tochter des verstorbenen DDR-Schauspielers Günter Naumann schafft unter anderem Transparente, die rund um den Gebäudekomplex zur Straße hin auf die Ausstellung aufmerksam machen sollen. Bis zu neun Transparente teilweise mit „Illusionsmalerei“ gestaltet, sollen den Lärmzaun schmücken.

Zwei Transparente wurden am Montagabend bereits auf dem Hof vor dem Haupthaus montiert. Eines hieß „Geldregen“. Außerdem stellte mit dem Künstler Günter Kaden die Plastik „Paradiesapfel“ auf.

„Die ist aus Glasfiber“, erklärte Günter Kaden. Aus dem Material habe er auch schon Sofas geschaffen, die Sabine Naumann, ähnlich wie den Paradiesapfel, bemalt hat. Ein Sofa steht ganz in der Nähe von Wittstock, in Below.

„Mein Vater hat mich schon als Kind dazu animiert, Kunst zu machen“, berichtete Sabine Naumann. Günter Naumann sei nicht nur Schauspieler, sondern auch Maler gewesen. Sie habe viel von ihm lernen können. So sei sie nach der Schule an die Leipziger Grafikschule gegangen, um dort zu studieren.

In Wittstock war Sabine Naumann dieses Jahr das erste Mal. „Ich freue mich, Teil der großen Ausstellung zu sein“, sagte sie. Das Areal aber auch das A-Haus seien beeindruckend.

Das sah auch Detlef Beuß, Vorsitzender des Wittstocker Mittelstandsvereins, so. „Ich war zuletzt als Kind auf dem Gelände“, berichtete er. Am Montagabend hatten er und 29 Vereinsmitglieder und Gäste ihr Sommerfest vor dem A-Haus gefeiert.

„Ein Verwandter eines Vereinsmitglieds hat hier sein Atelier im Dosse Park“, erklärte Detlef Beuß die Wahl für diesen Ort. „Wir konnten schonmal vorab einen Blick auf Kunstwerke der Fundamenta wergen“, so der Vereinsvorsitzende.Mit Sabine Naumann sei man auch wunderbar ins Gespräch gekommen.

Detlef Beuß und der Verein können sich auch vorstellen, dem Dosse Park zumindest durch Werbung unter die Arme zu greifen, wie er sagte. Die Fundamenta sei interessant, auch weil sie Wittstocker Motive zeige. So stellen Künstler in der Teilausstellung „Wittstocker Kabinett“ historische Bezüge zur Stadt her.

Auf zwei Etagen des A-Hauses stehen ab dem 29. Juni Ausstellungsräume mit insgesamt 1500 Quadratmeter Fläche bereit. Kurator Frank Pieperhoff sieht diese Schau als Ergänzung zu der am 1. Juni eröffneten Ausstellung „Kunstblume“. Dort stellen 30 Künstler aus der Region aus. Die Fundamenta dauert bis zum 29. September.

