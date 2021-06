Wittstock

Raus aus den Alltagsklamotten und rein in die Kostüme. Das erlebten Schüler des Kunstkurses Klasse 12 am Städtischen Gymnasium in Wittstock.

Dabei schlüpften die jungen Leute in andere Rollen, tauchten in eine Glamourwelt ein oder gingen auf Zeitreise einige Jahrhunderte zurück. Unter dem Titel „Inszenierte Fotografie“ komponierten sie vorhandene Werke neu und übernahmen dabei die Hauptrollen.

Schüler lernten die „Inszenierte Fotografie“ am Gymnasium Wittstock kennen

„Das war ein cooles Projekt“, sagt Lucy Seedorf. In ihrem blauen T-Shirt und schwarzer Hose hat sie kaum Ähnlichkeiten mit der Lucy auf dem inszenierten Foto. Dort verschwinden ihre Augen hinter der Sonnenbrille, die Haare sitzen unter einem kunstvoll verknoteten Handtuch, ihre Schulter ist nur mit einem Tuch umhüllt und der Lippenstift setzt am gespitzten Mund an.

Damit stellte Lucy Seedorf das Bild „Let’s make up“ der amerikanischen Künstlerin Cindy Press nach. Die Gemälde von Cindy Press wirken auf dem ersten Blick wie Fotografien.

Vorbild ist eine amerikanische Künstlerin

Die inszenierte Fotografie geht auf die amerikanische Künstlerin Cindy Sherman zurück. Sie greift zur Kamera und setzt ihre Werke gezielt in Szene. Dabei sind Talente eines Schauspielers, Bühnen- und Maskenbildners, Regisseurs und Fotografen gefragt, um dem Original sehr nahe zu kommen.

Lucy Seedorf (r.) nahm das Gemälde von Cindy Sherman als Vorbild und schlüpfte in diese Rolle. Quelle: Christamaria Ruch

Viele Talente sind beim Inszenieren der Bilder gefragt

Auch Ruth Lübke nahm sich „Let’s make up“ als Vorbild. „Wir haben unabhängig voneinander nach Bildern gesucht und gefunden“, sagt Ruth Lübke. „Ich mag diesen Stil“, sagt Lucy Seedorf mit Blick auf das Original. „Ich war anfangs skeptisch, aber dann habe ich mich darauf eingelassen und bin kreativ geworden“, so Ruth Lübke.

Beide Abiturientinnen suchten in ihrem Kostümfundus nach den passenden Requisiten. „Das Inszenieren war das Schwierigste“, so Lucy Seedorf. Licht und Schatten, der geeignete Hintergrund und die Körperhaltung erwiesen sich als größte Herausforderung.

„Es war schon unrealistisch, die Haltung der Hand mit dem Lippenstift so hinzubekommen. Die Hand sah immer zu groß aus“, so Ruth Lübke.

Ruth Lübke (l.) ganz im Stil von Cindy Sherman. Quelle: Christamaria Ruch

Kunstlehrerin schätzt die Kreativität ihrer Schüler

„Bei der inszenierten Fotografie werden die Schüler sehr kreativ“, sagt Kunstlehrerin Ellen Thonack. Immer wieder ist sie erstaunt, wie weit ihre Kursbesucher sich dann darauf einlassen und auch eigene Grenzen überschreiten. So wie Jan Salzwedel. Der junge Mann mit Brille und Lachen im Gesicht hat kaum Ähnlichkeit mit der blassen und ernst blickenden Gestalt auf dem Foto.

Das Bild „Junge Frau mit Mantel“ von Etienne-Adolphe Piot von 1871 hat Jan Salzwedel nachgestellt. Er ist unter dem dunklen Umhang und in dem Dämmerlicht kaum wieder zu erkennen. „Die Belichtung in meinem Zimmer passte und die Anordnung ging relativ schnell.“

Jan Salzwedel (r.) inszenierte ein 150 Jahre altes Gemälde neu und ahmte das Original nach. Quelle: Christamaria Ruch

Jan Salzwedels Mutter drückte dann den Auslöser und das inszenierte Foto heißt nun „Junge im Mantel.“ Der ernste Blick fiel ihm besonders schwer – denn Jan Salzwedel lacht sehr gern.

Detailgenauigkeit ist eine Herausforderung

Medea Gädke malte erst einen Himmel mit Wolken auf eine zwei mal drei Meter große Leinwand, steckte ihren Freund in einen dunklen Anzug, sammelte weitere Requisiten und stellte dann das Original „David“ nach. „Das Licht und die Detailgenauigkeit waren am schwierigsten.“

Medea Gädke komponierte das Original „David“ (l.) mit ihrem Freund nach. Quelle: Christamaria Ruch

Medea Gädke möchte die Kunst zu ihrem Beruf machen und plant ein Lehramtstudium für Kunst und Deutsch. Sie hat schon viele Techniken ausprobiert: Acryl, Ölmalerei, Wachs, Holzbrand oder Fineliner.

„An der Fliesenwand auf dem Bleichwall habe ich auch mitgemacht“, sagt sie. Am Kunstkurs mit Ellen Thonack fand sie die Vielfalt an Themen gut. „Das war ausgewogen und hatte neben Theorie auch viel Praxis.“

400 Jahre altes Bild mit Kunstschülerin nachgestellt

Dann schlüpfte Medea Gädke auch noch für Christian Schmidt in die Rolle eines Models. Für das „Porträt von Beatrice Cenci“ von Guido Reni aus dem Jahre 1600 hatte Christian Schmidt „gleich Medea vor Augen.“ Da er gern fotografiert, nahm er dieses Projekt als Steilvorlage.

Christian Schmidt setzte ein 400 Jahre altes Gemälde mit Mitschülerin Medea Gädke (r.) neu in Szene. Quelle: Christamaria Ruch

Christian Schmidt setzte seine Mitschülerin mit Handtuch, Umhang und exakter Körperhaltung kunstvoll in Szene. „Dieses alte Gemälde hatte mir am meisten gefallen“, sagt er. Nach dem Abitur strebt Christian Schmidt ein Studium im Mediendesign an.

„Ich bin immer wieder beeindruckt, wie weit die Schüler sich bei der inszenierten Fotografie den Originalen nähern und die Bilder durchkomponieren“, sagt Ellen Thonack.

Von Christamaria Ruch