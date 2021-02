Wittstock

Der Schriftzug hat sich tief in das Holz eingebrannt. Unübersehbar steht dort „Ohne dich kein wir!“ Hinter diesem Bekenntnis steht ein Dank von Schülern an ihre Lehrer am Städtischen Gymnasium in Wittstock.

Medea Gädke, Max Dierigen, Christian Schmidt und Julian Vogelsang haben sich im Rahmen des Kunstkurses der Klasse 12 mit ihrem Platz in der Gesellschaft auseinandergesetzt. Holzstücke in allen Formen und Farbschattierungen liegen dazu als Antwort auf einem Rasenstück des Schulhofes.

Auf den ersten Blick fällt auf, dass die Stücke passgenau arrangiert sind. Sie docken wie Puzzleteile aneinander, sind eingerastet, nichts kann sie mehr trennen. Wie ein Scharnier, das die Verbindung zwischen zwei Bauteilen hält.

Kunstprojekt am Wittstocker Gymnasium mit Botschaft

„Jedes Individuum ist wichtig, sonst ist die Gesellschaft nicht vollständig“, sagt Medea Gädke am Mittwoch bei der Eröffnung ihrer Kunstausstellung auf Zeit. Jedes Holzstück entspricht einem Puzzleteil. Jedes davon steht für einen Schüler. „Jeder von uns wird durch Bildung geformt, in die Gesellschaft integriert und entwickelt sich dann“, sagt Max Dierigen. „Die Schule und andere Instanzen helfen uns dabei“, ist dem Faltblatt zur Ausstellung zu entnehmen.

Puzzleteile finden in der Kunst zusammen

Der Weg zum Kunstwerk war mit Umwegen verbunden. Zunächst wollte die Gruppe ihre Schulentwicklung mit Pflanzen symbolisieren: Vom Setzling, der für den Schulanfang steht, bis zu einem Baum, der das Abitur darstellt.

„Aber jetzt sind die Schüler ja noch lange nicht ausgewachsen, das ist ja erst der Anfang ihres Lebens“, sagt Kunstlehrerin Ellen Thonack. Sie lenkte den Blick ihrer Schüler in eine andere Richtung und gab Denkanstöße. Am Ende kreiste ein großes Thema über ihnen: Wie bereitet die Schule auf das Leben vor?

Bodeninstallation aus Holz mit vielen Puzzleteilen

Hinter der Bodeninstallation stehen zwei Puzzle im XXL-Format. Sie sind jeweils zwei mal drei Meter groß. Die vier Schüler entschieden sich ganz bewusst für Holz als Stilmittel. „Dunkles Holz zeichnet sich vor dem Rasen als Kontrast ab“, so Julian Vogelsang.

Damit wird ihre Kunst auch im übertragenen Sinn gut sichtbar. Beim Puzzle ist am Ende jedes Teil entscheidend. Fehlt in der großen Masse nur ein Teil, hinterlässt das eine Narbe. Das ebenmäßige Bild wird somit Illusion.

Holz ist der Rohstoff für das Kunst-Puzzle „Ohne dich kein wir." Quelle: Christamaria Ruch

Schüler verlassen gereift das Gymnasium Wittstock

Mit ihrem Kunstprojekt verneigen sich die Schüler vor ihren Lehrern: „Wir bedanken uns, dass sie uns in diesen sechs aufregenden Jahren dabei geholfen haben, zu kreativen und denkenden Mitgliedern der Gesellschaft heranzuwachsen“, ist ebenfalls dem Faltblatt zu entnehmen. Werte, Normen, Sichtweisen – das alles sind Puzzleteile im Schulalltag.

Holz setzt sich gegen Plastik durch

„Wir haben lange überlegt, welches Material wir verwenden“, sagt Christian Schmidt. Zunächst waren sogar Kunstrasen und ausgediente Plastikteile im Gespräch, um das Werk zu installieren. Am Ende setzte sich aber Holz als recycelbarer Werkstoff durch. Und da zeigten die Schüler ihre kreative Ader. Brennholz, Rinde, quadratische Paletten vom Pool, kreisrunde Deckel, die sonst auf Regentonnen sitzen – all das fügt sich nun in das große Ganze.

Kunstprojekte sorgen immer wieder für Überraschungen

Medea Gädke brannte dann noch den Schriftzug „Ohne dich kein wir“ in eine schräg zugeschnittene Baumscheibe. Auf den Rändern flackern zarte Puzzleteile, ebenfalls als Holzbrand. „Ich finde es immer wieder spannend, welche Kunstwerke entstehen und was dahinter steht“, sagt Ellen Thonack. Und mit Blick auf die Bodeninstallation lobt sie: „Mit einfachen Mitteln ist hier eine raumgreifende Aussage getroffen.“

Von Christamaria Ruch