Das Kunstwerk „Dialogue Constructiviste“ von Garry Faif wird nach zwei Jahren wieder am Wittstocker Stadtrand aufgestellt. Der Platz ist bereits abgesteckt. Das Projekt birgt eine Herausforderung.

Das Kunstwerk "Dialogue Constructiviste" stand bis 2018 am Ortsausgang Pritzwalk in Wittstock. 2020 soll es an ähnlicher Stelle wieder aufgebaut werden. Quelle: Björn Wagener/Archiv