KBS in Ostprignitz-Ruppin - Urlaub tat der Seele gut Es war fast wie im Ferienlager – jeder hatte seine Aufgabe und alle passten aufeinander auf. So kam der Kurzurlaub bei 24 Menschen mit psychischer Beeinträchtigung aus der Region gut an. 2020 soll es wieder einen geben.

24 Besucher der KBS in Wittstock, Kyritz und Neuruppin machten Urlaub in Boeker Mühle an der Müritz. Quelle: Privat