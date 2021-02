Kyritz: Zahntechnik Neubauer fertigt seit 30 Jahren schöne Zähne an

Kyritz

Präzisionsarbeit, dass ist das täglich Brot von Sonja Niedlich. Sie liebt die Arbeit, wollte nie etwas anderes machen. Mehr als 30 Jahre sind es schon. Die Zahntechnikerin arbeitet bei Zahntechnik Neubauer in Kyritz. Das Unternehmen wurde am 1. Februar vor 30 Jahren von Marianne Neubauer in der ehemaligen Poliklinik gegründet. Heute ist Schwiegersohn Chris-André Daube Inhaber des Zahntechniklabors.

Die Schwiegermutter gründete das Zahntechniklabor in Kyritz

Daube kam als Geselle 1996 ins Unternehmen. Er erinnert sich noch genau daran, dass seine Schwiegermutter einen Gesellen und einen Auszubildenden hatte. „Mit großem Engagement startete sie mit zwei Mitarbeitern und einem Lehrling in die Selbstständigkeit“, so Daube. Über die Jahre entwickelte sich neben der Personalstruktur auch das Aufgabenfeld des Labors weiter. Bereits 1994 war Marianne Neubauer mit dem Labor in die Pritzwalker Straße von Kyritz gezogen, wo es bis heute ansässig ist.

Der Kyritzer Chris-André Daube übernahm 2012

Drei Jahre zuvor und kurz nach der Firmengründung, im Sommer 1991, kam die heutige Stellvertreterin Sonja Niedlich mit ihrer gefestigten Berufserfahrung dazu. „Sie ist seitdem ein fester Bestandteil des Teams“, sagt Daube, der das Labor seit 2012 leitet. Die Übernahme erfolgte am 30. Juni. Er hatte 1999 seine Ausbildung zum Zahntechnikermeister abgeschlossen.

Sonja Niedlich kam 1991 ins Zahntechniklabor und ist heute Stellvertreterin von Chris-André Daube. Quelle: Sandra Bels

Zweigstelle in Wittstock

Im Jahr 2001 wurde eine Zweigstelle in Wittstock eröffnet. In den vergangenen 30 Jahren ist viel mehr passiert. „ Unser Anliegen war und ist es stets jungen Menschen aus der Region einen Ausbildungsplatz zu ermöglichen“, so Daube. Sein Team und er wollen den Nachwuchs für das hochsensible und kreative Handwerk begeistern. „So haben wir mehr als 20 Lehrlinge ausgebildet und jährlich Schülern aus den umliegenden Schulen während ihres berufsbildenden Praktikums einen Einblick in die Arbeitsprozesse der Zahntechnik ermöglicht“, sagt der Zahntechnikermeister.

Digitalisierung ist Bestandteil des Laboralltags

Sein Anspruch ist, ein kompetenter und zuverlässiger Ansprechpartner für die Zahnarztpraxen zu sein. Die Digitalisierung in der Zahntechnik und in der Zusammenarbeit mit den Praxen sei dabei ein rasant zunehmender Bestandteil des Laboralltags geworden. „Deshalb gehört zu unserem stetig wachsenden Portfolio an Produkten, Prozessen und Systemen der Einsatz von Scannern, Fräsmaschinen und 3-D-Druckern“, so Daube. Er fügt an: „Natürlich erfüllen unsere Fertigungen stets die Anforderungen der Medizinprodukteverordnung.“ Demnach werden bei Zahntechnik Neubauer ohne Ausnahme Materialien mit CE- Kennung verwendet.

„Früher wurde mit Wachs und Brenner modelliert“, sagt Daube. Heute könne eine Krone komplett digital angefertigt werden. Um immer auf dem neuesten Stand zu sein, nehmen er und seine Mitarbeiter regelmäßig an Weiterbildungen teil.

Einzugsbereiche sind Ostprignitz-Ruppin und Prignitz

Der Einzugsbereich des Zahntechniklabors sind die Landkreise Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und Teile von Mecklenburg-Vorpommern. Seine Auftraggeber sind Zahnärzte, die mit ihrer Arbeit die Grundlage für seine liefern. Daube ist froh, dass sie ihm alle über die Jahre die Treue gehalten haben.

Die Natur ist das Vorbild

„Für uns ist die Natur das Vorbild“, sagt Chris-André Daube. Er weiß aber auch, dass kein Mensch wie der andere ist. „Deshalb ist für uns jeder neue Patient eine interessante und anspruchsvolle Herausforderung“, sagt er. In Partnerschaft mit den Zahnarztpraxen, aus dem „Nichts“ mit den Händen etwas Filigranes, ein Unikat, zu erschaffen und somit den Menschen ein neues Lachen und Lebensgefühl zu geben, das erfüllt Chris-André Daube und sein Team mit Stolz. Für die erfolgreiche Entwicklung des Labors dankt er nicht allein den Kunden, sondern auch seinen Mitarbeitern. „Durch ihr handwerkliches Geschick und ihr großes Engagement fertigen sie hochwertige zahntechnische Arbeiten an“, so der Zahntechnikermeister.

Von Sandra Bels