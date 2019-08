Wittstock

Ursprünglich hätten sie schon am 22. Juni die Bühne der Landesgartenschau ( Laga) im Wittstocker Amtshof rocken sollen. Mit fast einem halben Jahr Vorlauf wurde der Auftritt der Berliner Erfolgsband „ Culcha Candela“ jedoch verschoben. Die Musiker hatten an diesem Tag nämlich einen Auftritt beim Deutschen Evangelischen Kirchentag in Dortmund.

Der Ersatztermin am 20. Juli wiederum musste aufgrund von Unwetterwarnungen kurzfristig abgesagt werden. Nun ist ein weiterer Ersatztermin gefunden worden, wie Laga-Sprecher Matthias Bruck bestätigte. Das ausgefallene Konzert soll demnach am Freitag, 23. August, nachgeholt werden. Das Konzert mit dem Support-Act KrisKraus beginnt um 19 Uhr. „Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit der Band diesen Termin finden und damit unser Versprechen, das Konzert nachzuholen, erfüllen konnten“, sagte Laga-Geschäftsführer Christian Hernjokl.

Veranstalter gehen kein Risiko ein

Auch in der Wittstocker Stadtverwaltung zeigt man sich erfreut über den neuen Termin. Allerdings gibt es auch Verständnis dafür, dass die Organisatoren im Juli lieber „auf Nummer Sicher“ gegangen waren. „Man stelle sich nur vor, dass bei uns so etwas passiert, wie zuletzt in Schwerin“, sagte Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann. Dort war bei einem Open-Air-Festival ein schwerer Ast von einem Baum abgebrochen und auf einen Getränkewagen gefallen. Dabei waren mehrere Menschen verletzt worden.

Bei Unwetterwarnung wird immer abgesagt

Zwar ist der Unfall dort nicht auf ein Unwetter zurückzuführen gewesen, wenn aber viele Besucher im Spiel sind, kann man gar nicht vorsichtig genug agieren, wie Matthias Bruck sagte. „Wir gehen kein Risiko ein“, so der Laga-Sprecher. Sollte es wieder Erwarten erneut eine kurzfristige Unwetterwarnung geben, müsse wieder so entschieden werden. „Das wäre natürlich richtig blöd“, so Matthias Bruck mit Blick auf einen weiternen Ersatztermin – die Landesgartenschau endet am 6. Oktober. „Wir gehen aber davon aus, dass die Veranstaltung diesmal nicht ausfällt“, betonte er.

Tageskarte ist keine Konzertgarantie

Neben den Wetterwarnungen müssen die Organisatoren aber auch die Zahl der Besucher im Blick haben. Gut 5000 Menschen hätten auf dem Amtshof Platz. „Beim Auftritt von Schlagerstar Michelle waren wir dem schon recht nahe gekommen“, berichtete Matthias Bruck. Bei Culcha Candela würden ähnlich viele Besucher erwartet. Sollten die Kapazitäten erreicht sein, könnten keine Besucher mehr auf den Amtshof gelassen werden.

„Auch eine Laga-Eintrittskarte ist keine Garantie dafür, dass Besucher das Konzert erleben können“, erklärte der Sprecher. Zuletzt hatten Käufer einer Tageskarte, die sich zum Zeitpunkt der Absage noch nicht auf dem Laga-Gelände befunden hatten, die Möglichkeit, ihre Karte in ein „datumsungebundenes“ Tagesticket umzutauschen.

Von Christian Bark