In Wittstock beginnt das große Abbauen

Wittstock

Am Morgen nach der Landesgartenschau in Wittstock beginnt der große Abbau. Viele Aufbauten müssen von dem insgesamt 13 Hektar großen Gelände entfernt werden. Das braucht Zeit. Deshalb geht Christian Hernjokl, Geschäftsführer der Laga-Gesellschaft, davon aus, dass diese Arbeiten etwa bis Ende Oktober oder Anfang November dauern werden. Es könnten leichte wetterbedingte Verzögerungen möglich sein. „In etwa zwei bis drei Wochen lässt sich der Freigabe-Termin genau sagen“, teilt er dazu mit.

Besucherzahl steht fest

Fest steht indes die konkrete Besucherzahl. 412.698 Menschen haben die Landesgartenschau in Wittstock erlebt. Die Abschlussveranstaltung am Sonntagabend hatte noch einmal sehr viele Gäste auf das Gelände gelockt.

Womöglich wird das eine oder andere Teil von dort auf privaten Höfen und in Gärten weiter leben. Denn ein Großteil der Ausstattungsgegenstände soll versteigert werden, sagt Christian Hernjokl.

Versteigerungstermin folgt

Wann das sein wird, stehe noch nicht fest. Dazu müsse zunächst

Die Bühne auf dem Amtshof wird abgebaut. Quelle: Matthias Bruck

entschieden werden, was der Angebotskatalog genau umfassen soll. Falls jemand ein Auge auf die bunten Sitzkugeln auf der Grünfläche hinter dem Restaurant auf dem Bleichwall geworfen haben sollte: Die würden nicht versteigert. Sie sollen vielmehr auf dem Gelände bleiben, so Christian Hernjokl.

Die Landesgartenschau in Wittstock stand unter dem Motto „Rundum schöne Aussichten“ und galt wegen ihrer direkten Nähe zur Altstadt als besonders besucherfreundlich. In den letzten Tagen lockte sie mit zwei Eintrittstickets zum Preis von einem. „Wer sich keine Dauerkarte gekauft hatte, war selbst Schuld. So etwas wird es nie wieder in Wittstock geben“, sagt Gerlind Hommel, eine begeisterte Besucherin.

Von Björn Wagener