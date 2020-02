Die Büros werden dieser Tage von der Burgstraße 2 in Wittstock ins städtische Verwaltungsgebäude in der Heiligegeiststraße verlegt. Und das ist nicht die einzige räumliche Veränderung.

Matthias Bruck, ehemaliger Sprecher der Laga-Gesellschaft, an gepackten Kartons in den alten Büros der Laga-Gesellschaft in der Burgstraße 2 in Wittstock. Quelle: Björn Wagener