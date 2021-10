Neuruppin/Herzsprung

Die Bürgerinitiative für einen Radweg von Herzsprung nach Scharfenberg hat für ihr Begehren 266 Unterschriften gesammelt. Die Liste überreichten vier Herzsprunger am Donnerstag dem Kreistag und Landrat in Neuruppin.

Wie Landrat Ralf Reinhardt sagte, unterstützt der Landkreis Ostprignitz-Ruppin den Bürgerwunsch. „Unterschrieben haben neben Herzsprungern auch Gäste, Freunde und Touristen“, sagte Sabine Klahn von der Bürgerinitiative.

Rückendeckung aus Heiligengrabe und Wittstock erwünscht

Seit 2015 bestehe der Wunsch nach einer solchen Verbindung zum Radweg nach Scharfenberg und damit auch nach Wittstock, ab 2019 sei er vom Ortsbeirat Herzsprung unterstützt worden.

Auf Rückendeckung aus der Gemeinde Heiligengrabe sowie der Stadt Wittstock warten die Herzsprunger aber noch, wie Sabine Klahn berichtete. Der letztlich zuständige Landesbetrieb für Straßenwesen, habe der Initiative empfohlen, in der Sache nicht nachzulassen.

Das wollen die Bürger auch künftig nicht, wie das Beispiel in Neuruppin zeigte. „Wir werden am Ball bleiben, auch wenn es noch Jahre dauern sollte“, kündigte Sabine Klahn an.

Von Christian Bark