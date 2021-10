Die Veranstaltungsreihe „Mein unbekannter Nachbar“ kommt in Sewekow gut an. Jeden Monat stellen dort Leute ihre Biografien vor. Femmy und Klaas Boessenkool sind aber längst bekannte Nachbarn. So kamen die Niederländer nach Sewekow.

Femmy und Klaas Boessenkool stammen aus den Niederlanden und leben seit Anfang 2020 in Sewekow. Sie sind seit 20 Jahren in Deutschland und kamen nach mehreren Stationen in Norddeutschland in den Wittstocker Ortsteil. Quelle: Christamaria Ruch