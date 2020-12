Wittstock

Zu einer Blockade kommt es am Montagabend auf der Zufahrt zum Aldi-Zentrallager auf der Jabeler Chaussee in Wittstock. Rund vier Stunden lang bleibt die Einfahrt für Lkw unerreichbar. Dafür sorgen etwa 50 Landwirte mit 25 Traktoren und ähnlichen landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Sie sind versetzt am Straßenrand abgestellt. Eine Rettungsgasse ist vorhanden. Für Lkw aber reicht der Platz nicht aus.

Es ist ein spontaner Protest gegen die Produktionsbedingungen in Deutschland. Man hat sich innerhalb weniger Stunden zusammentelefoniert.

Die Lage der Bauern ist bitterernst

Denn die Lage ist bitterernst. Das Problem: Hiesige Landwirte

müssen eine Reihe von Gesetzen und Auflagen befolgen, um produzieren zu können – Stichworte Düngemittelverordnung oder Insektenschutz. Das verteuert die Erzeugung von Lebensmitteln. Dadurch können die Bauern preislich nicht mit Billigware aus dem Ausland konkurrieren, für die die hohen deutschen Standards nicht gelten.

Deutsche Bauern fürchten, im harten Preiskampf mit den Supermärkten unterzugehen. Denn die holten sich ihre Produkte oft lieber aus dem Ausland, ganz gleich unter welchen Bedingungen sie dort erzeugt wurden. Und die Politik unternehme nichts, um die Einfuhr solcher Waren zu unterbinden, so der Vorwurf.

Deshalb fanden sich bereits am 24. Oktober Landwirte zu einer ähnlichen Aktion vor dem Aldi-Zentrallager in Wittstock zusammen. Diesmal aber sind noch mehr Bauern beteiligt, und die Polizei ist vor Ort.

Wir müssen wieder Präsenz zeigen

Landwirt Hans-Heinrich Grünhagen aus Wernikow gibt Interviews.

„Wir müssen mal wieder Präsenz zeigen. Die Politik hat uns ein Jahr lang nicht angehört. Im Gegenteil, man hat die Gesetze immer weiter verschärft“, sagt er. Hinzu komme, dass die Absatzmärkte durch Corona „völlig zusammengebrochen“ seien. „Die Bauern stehen mit dem Rücken zur Wand.“ Viele hätten in den vergangenen Jahren bereits aufgegeben. Mit einer solchen Aktion erhofften sie sich, hinsichtlich „merkwürdiger Geschäftsgebaren“ bei den Supermärkten etwas zu erreichen.

Das Ganze beginnt gegen 20.15 Uhr. Da rollen die ersten Traktoren an. Die Polizei wird wenig später während einer Streifen-Fahrt darauf aufmerksam, wie Sprecherin Dörte Röhrs sagt.

Aktion war nicht angemeldet

Denn die Aktion sei nicht angemeldet gewesen. Teile der

Bereitschaftspolizei, die wegen einer ebenfalls unangemeldeten Anti-Corona-Veranstaltung auf dem Marktplatz kurz zuvor ohnehin im Einsatz war, werden in die Jabeler Chaussee verlegt.

Der Frust der Bauern ist seit der Aktion im Oktober noch gewachsen. Tenor: Das Maß sei voll. Man wisse nicht mehr weiter. Die Polizei sucht für Gespräche einen Versammlungsleiter. Einen solchen aber gibt es nicht. Hans-Heinrich Grünhagen oder auch Frank Schmidt aus Perleberg stehen lediglich als „Ansprechpartner“ zur Verfügung. Es wird um eine Lösung gerungen. „Wir sind noch in der Findungsphase“, sagt ein Beamter gegen 21.30 Uhr.

Polizei gibt Frist vor

Später verkündet der Einsatzleiter der Polizei, dass man den

Bauern noch etwa 45 Minuten Zeit gebe. Mehr sei nicht drin, denn durch die Blockade würden Grundrechte beschnitten. Nach dieser Frist werde der Ort geräumt.

Die Bauern wollen nicht aufgeben. Es wird taktiert und ausgelotet, was irgendwie machbar ist. Die Landwirte würden die Blockade auch über Tage fortsetzen, sagen sie. Angesichts der Polizei-Ansage kämpft einer von ihnen vergeblich um wenigstens sechs Stunden. Außerdem wird ein sofortiges Gespräch mit dem Chef-Einkäufer von Aldi gefordert.

Aldi-Vertreter stellt sich den Bauern

Am Ende stellt sich der Leiter des Zentrallagers den Bauern. Er sagt ihnen gegen 23.45 Uhr zu, dass er den Kontakt in die höhere Firmenzentrale herstellen werde, mehr aber vor Ort nicht machen könne. Gegen 0 Uhr beginnt sich die Blockade aufzulösen.

Ob sie etwas gebracht hat, bleibt abzuwarten – wieder einmal. Seit der Aktion im Oktober habe es keine Reaktion von Aldi gegeben, so Hans-Heinrich Grünhagen.

