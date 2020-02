Landwirte lassen es qualmen

Wittstock

Klimapaket, Agrarpaket, bürokratische Hürden und Dumpingpreise für ihre Produkte – zahlreiche Landwirte in Wittstock und Heiligengrabe haben die Nase voll von der Politik der Bundesregierung und der Europäischen Union. Seit Monaten haben sie sich organisiert, um dagegen demonstrieren. Zuletzt waren wieder zahlreiche Bauern mit ihren Schleppern nach Berlin gefahren, um dort ihrem Ärger Luft zu machen.

Aber es gibt auch einzelne Aktionen in der Region, die auf die Lage der Landwirte aufmerksam machen sollen. So zündeten einige Landwirte aus Wittstock und Heiligengrabe ein Mahnfeuer auf einem Feld nahe der Autobahnabfahrt Wittstock an der A19.

Zur Galerie Landwirte aus Wittstock und Heiligengrabe haben aus Protest gegen die Agrarpolitik von Bund und EU ei Feuer entzündet.

„Wir lassen uns mit einer Milliarde Schweigegeld nicht kaufen“, spielte Landwirt Hans-Heinrich Grünhagen aus Wernikow auf die jüngst geplanten Fördermittel für die Branche an. „Wir bräuchten gar keine Förderung durch Steuermittel, wenn die Politik vernünftig arbeiten würde“, schimpfte auch Landwirt Claus Berend aus Wulfersdorf. Außerdem würden die Händler die Förderung gleich wieder bei ihren Preisangeboten an die Bauern einberechnen.

Bauern wollen mitreden

„Uns geht es nicht ums Geld, wir wollen ehrlich behandelt und mit einbezogen werden“, betonte Hans-Heinrich Grünhagen.Für die Branche gebe es aufgrund der sich ständig veränderten Auflagen kaum Investitionssicherheit. „Wenn wir jetzt nichts machen, gibt es bald keine flächendeckende Landwirtschaft in Deutschland mehr“, so der Wernikower.

Landwirt Claus Behrend hat sein Mobil mit entsprechenden Forderungen und Transparenten versehen. Quelle: Christian Bark

Und so hatten die Landwirte mit Schleppern und einem Hänger Brennholz auf das Feld, das Claus Berend bewirtschaftet, gebracht. Die Witterung und das nasse Holz wollten zunächst kein so richtiges Feuer aufkommen lassen. Schließlich loderten dann aber doch die Flammen an der A19. „Dass auch ja alle Leute unseren Protest mitbekommen“, bemerkte Hans-Heinrich Grünhagen.

Die Wittstocker waren am Samstag übrigens nicht die einzigen Landwirte mit Mahnfeuer. In der Region hatten es auch Landwirte an der B5 bei Wusterhausen qualmen lassen.

Von Christian Bark