Heinrichsdorf/Berlin

Bauern aus ganz Deutschland halten in dieser Woche Mahnwachen in Berlin ab. Damit wollen sie ein weiteres Mal auf Probleme aufmerksam machen, die aus ihrer Sicht auf verfehlte politische Entscheidungen zurückzuführen sind.

Mit Menschen ins Gespräch kommen

„Wir möchten aus der Anonymität heraustreten, uns zeigen und mit den Menschen vor Ort ins Gespräch kommen“, sagt Frank Schmidt,

Mahnwache der Landwirte am Brandenburger Tor in Berlin. Quelle: Privat

Landwirt aus Perleberg, der sich am Montag ebenfalls auf den Weg nach Berlin machte.

Die Mahnwachen finden Montag und Dienstag von 10 Uhr bis 0 Uhr am Simsonweg am Brandenburger Tor statt; von Mittwoch bis Freitag ebenfalls von 10 Uhr bis 0 Uhr an der Historischen Ampel am Potsdamer Platz und am Samstag von 10 bis 14 Uhr wieder am Simsonweg.

Mit dabei ist auch Claus Behrend, Landwirt aus Heinrichsdorf. Die auffällige Kunststoff-Kuh auf seinem Transporter war schon bei vielen Protestveranstaltungen mit von der Partie. „Sie war sogar schon in Brüssel dabei“, sagt Behrend.

Die ganze Woche bei den Mahnwachen dabei

Am Montagfrüh machte er sich auf den Weg nach Berlin. Er will die ganze Woche lang vor Ort sein.

„Es geht darum, dass die Politik begreift, dass die rote Linie überschritten ist“, sagt Behrend. Wenn sich das nicht rasch ändert, könne es zu einer „fürchterlichen Eskalation“ kommen. Sein Kollege Frank Schmidt geht davon aus, dass in zehn Jahren 30 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe verschwunden sein werden. „Einerseits erklärt man die Landwirtschaft als systemrelevant, andererseits tut man alles, um sie abzuschaffen.“

Landwirtschaft bringt nichts mehr ein

Es werde in praktisch keinem Bereich mehr Geld verdient. Kindern könne man heute nur noch abraten, später in die Landwirtschaft zu gehen, sagt Schmidt. Die Düngeverordnung verschaffe deutschen Landwirten einen Wettbewerbsnachteil gegenüber ausländischen Betrieben, die nach Deutschland importieren, diese hohen Produktionsstandards aber nicht einhalten müssten. Eine solche Vermischung sollte den Verbrauchern eigentlich nicht zugemutet werden, findet Schmidt. Auch dass die industrielle Landwirtschaft fürs Artensterben bei Insekten und Vögeln verantwortlich gemacht werde, wie aus dem aktuellen „Bericht zur Lage der Natur“ hervorgeht, will Schmidt nicht hinnehmen. „Wir verlangen eine Richtigstellung des Berichtes.“ Er war im Mai von Bundesumweltministerin Svenja Schulze in Berlin vorgestellt worden.

Die Landwirte fühlten sich wie in einem Hamsterrad – nichts als Arbeit, die sich kaum mehr lohne. Es brauche unbedingt einen Strukturwandel, so Schmidt.

Weitere Bauern auf dem Weg

Wie viele Bauern genau an den Mahnwachen teilnehmen, könne er nicht sagen. Sie seien vernetzt und sprächen sich entsprechend ab. „Vielleicht fährt mein Sohn auch noch nach Berlin“, sagt Harald Siekerkotte, Landwirt aus Dossow, am Montag. Für die Bauern sei es nicht leicht, sich dafür Zeit zu nehmen. „Im Winter wäre es einfacher“, so Siekerkotte.

Landwirt Hans-Heinrich-Grünhagen aus Wernikow wusste am Montag noch nicht genau, wann und für wie lange er in Berlin präsent sein wird – eventuell noch am Montag oder Dienstag. „Das hängt vom Bedarf ab.“ Wer vor Ort ist, solle dann auch Rede und Antwort stehen.

Das Gesprächsangebot dürfen gern auch Politiker annehmen. Aber Frank Schmidt glaubt kaum, dass das passieren wird – oder mit der Aktion gar konkret etwas erreicht werde. Und doch wollen die Bauern nicht lockerlassen, wenn es darum geht, auf ihre Probleme aufmerksam zu machen. In den vergangenen Monaten und Jahren hatte es immer wieder Protestaktionen gegeben.

Von Björn Wagener