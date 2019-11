Anwohner ziehen mit Laternen durchs Viertel

Wittstock

Lange hatte das Quartiersmanagement der Röbeler Vorstadt in Wittstock auf diesen Moment gewartet. Am Sonntagabend konnte endlich das Herbstfeuerwerk im Wohngebiet abgeschossen werden. „Es waren schon andere Gelegenheiten geplant gewesen. Dabei ist aber leider immer etwas dazwischen gekommen“, erklärte Quartiersmanagerin Lissy Boost von der Volkssolidarität.

Zur Galerie Nach der Kaffee- und Bastelrunde streiften Anwohner der Röbeler Vorstadt in Wittstock durch das Wohngebiet mit Laternen. danach stieg das Herbstfeuerwerk in den Himmel.

Das in insgesamt fünf Kisten verpackte Feuerwerk hatte das „Quartier Röbeler Vorstadt“ bereits vor knapp zwei Jahren gewonnen. Es war Teil des Preises „Ort der guten Nachbarschaft“ aus dem Jahr 2017, den das Netzwerk Nachbarschaft ausgelobt hatte. „Das Quartier Röbeler Vorstadt zeigt modellhaft auf, wie Nachbarschaften dem demografischen Wandel begegnen können“, hieß es damals in der Begründung. Ausgezeichnet wurde damit auch das Projekt „Nachbarn kochen für Nachbarn“, das regelmäßig im Wohngebietstreff praktiziert wird.

Lea Wehde (Mitte) bastelte mit den Kindern. Quelle: Christian Bark

Auch am Sonntag hatten wieder Nachbarn etwas zubereitet. Diesmal gab es beim „Sonntagscafé“ selbstgebackenen Kuchen und Waffeln. Denn bevor das Feuerwerk in den Himmel stieg, konnten sich Anwohner und Gäste nämlich noch einmal stärken. Dabei bastelte Lea Wehde, die schon im Dossegarten des Quartiers pädagogische Angebote durchgeführt hatte, mit den Kindern Laternen aus Pappe. Ebenso durfte gemalt und getobt werden.

Die Nachbarn boten selbst gebackenen Kuchen an. Quelle: Christian Bark

Im Anschluss schossen sich Kinder, Eltern und Großeltern dem Laternenumzug an, der durch das Wohngebiet führte. „Das sind deutlich mehr Leute als noch im vergangenen Jahr gewesen“, sagte Lissy Boost. Vorbei an Vogelvoliere und Koi-Teich ging es zur Ecke Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße/ Franz-Mehring-Straße. Dort zündete Andreas Boost, der auch Mitglied der Heiligengraber Feuerwehr ist, gegen 17.30 Uhr das Feuerwerk.

Im Dezember lockt lebendiger Adventskalender

Schon leuchtete der Himmel über der Röbeler Vorstadt bunt auf. Alt und Jung applaudierten nach dem Spektakel. „Das war eine richtig gute Idee“, lobte beispielsweise Anwohnerin Renate Haake. „Wir hatten das Feuerwerk extra so früh gezündet, damit auch kleinere Kinder sich noch daran erfreuen können“, sagte Lissy Boost.

Gegen 17,30 Uhr schoss das Herbstfeuerwerk in den Himmel. Quelle: Christian Bark

Tatsächlich ist bei dem Feuerwerk nur die Hälfte der gewonnen Kisten verschossen worden, wie die Quartiersmanagerin bemerkte. „Es gibt also noch etwas für die nächste Gelegenheit“, sagte sie. Einen Termin gebe es jedoch noch nicht.

Im Dezember steht in der Röbeler Vorstadt nun erstmal der „lebendige Adventskalender“ an. Denn gibt es zum dritten Mal in Folge und er führt immer zu anderen Orten und Wohnhäusern des Quartiers, die dann die Türchen darstellen. In geselliger Runde kann dann genascht, getrunken und Geschichten gelauscht werden. „Dabei wird es auch wieder einige Überrraschungen geben“, kündigte Lissy Boost an. Denn der Adventskalender blicke auch etwas über den Tellerrand des Viertels.

Von Christian Bark