Wittstock

Das Beseitigen und Entsorgen von Herbstlaub, das von Bäumen aus dem öffentlichen Raum auf private Grundstücke fällt, wurde auf der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses in Wittstock thematisiert. Karl Gärtner, Ortsvorsteher in Dranse, lenkte die Aufmerksamkeit auf dieses Thema.

Problem für ältere Menschen

Ältere Einwohner seien oftmals körperlich nicht mehr in der Lage, das Laub zu Haufen zusammenzukehren, damit diese von der Stadt entsorgt werden können.

Bürgermeister Jörg Gehrmann wies darauf hin, dass die Stadt es den Einwohnern bis Ende November ermöglichte, anfallendes Laub von Bäumen im öffentlichen Raum kostenlos bei der Perleberger Recycling-Gesellschaft im Bauhofweg zu entsorgen, wenn sie sich entsprechend ausweisen konnten. Die private Laubentsorgung und die damit verbundenen Aufwendungen hingegen blieben weiterhin Angelegenheit des jeweiligen Grundstückseigentümers.

Wunderbares Beispiel in Wittstock

Als „wunderbares Beispiel“ nannte Jörg Gehrmann außerdem die Röbeler Straße. Dort werde das Laub von den Anwohnern in den dortigen Graben befördert, von wo es dann von der Stadt beseitigt wird. Mehr könne die Stadt nicht tun – allein aus personellen Gründen. „Ich sehe die Stadt außerstande, dass Steuergelder dafür aufgewendet werden, damit ein Hausmeister das Laub von den privaten Grundstücken älterer Menschen holt“, sagte Gehrmann und zog die Möglichkeit für die Grundstücksbesitzer in Betracht, das Laub an Ort und Stelle liegen zu lassen.

Wer das nicht möchte, fühlt sich zuweilen mit dem Problem der Entsorgung allein gelassen. So meldete sich ein Anrufer aus Gadow (Name der Red. bekannt) kürzlich am MAZ-Sorgentelefon und sagte, dass die Beseitigung des Laubes von öffentlichen Flächen sehr aufwendig sei.

Es muss zusammengefegt, auf einen Anhänger geladen und zur Entsorgungsstation gebracht werden. Dazu braucht es ein Auto, Kraftstoff, einen Anhänger, einen Führerschein, die entsprechende körperliche Verfassung und Zeit. Den Anwohnern werde also einiges abverlangt, um Laub von Bäumen aus dem öffentlichen Raum ordnungsgemäß zu entsorgen.

Container stehen nur kurz an Ort und Stelle

Zwar werden ab und an auch Container für Grünabfälle vom Landkreis zur Verfügung gestellt, aber diese stünden zu kurz an den jeweiligen Flächen. „Kaum sind sie bereitgestellt, da werden sie auch schon wieder abgeholt“, so die Kritik. Wer berufstätig ist, habe so kaum Gelegenheit diese Angebote zu nutzen – erschwerend hinzu kommt die frühe Dunkelheit. Der Gadower regt an, bessere Lösungen ab dem nächsten Jahr zu suchen. In diesem Jahr ist die Laub-Saison ja bereits zu Ende. Hans Sittko aus Scharfenberg hatte jüngst ebenfalls auf ein Problem mit der Entsorgung von anfallendem Herbstlaub hingewiesen.

Von Björn Wagener