Wittstock

Knapp eine Millionen Euro können aus dem Förderprogramm Leader im Kreis Ostprignitz-Ruppin zur Verfügung gestellt werden, um regionale Projekte zu unterstützen. Das teilte Jörg Gehrmann, Vorstandsvorsitzender des Vereins Regionalentwicklung Ostprignitz-Ruppin, nach dessen jüngster Vorstandssitzung am 29. April mit.

Insgesamt neun Projekte von hauptsächlich privaten Antragstellern werden gefördert – zum Beispiel der „Bergladen“ mit Ferienvermietung in Lichtenberg bei Neuruppin oder die kulturelle Nutzung der Gaststätte „Kastanie“ mit Einbau von Ferienappartements im Neuruppiner Ortsteil Karwe.

Ausbildungshalle für Tiere in Wittstock

In Wittstock ist eine Ausbildungs- und Bewegungshalle für Tiere geplant.

Die komplette Rangliste der befürworteten Projekte wird in Kürze auf der Website der Leader-Region (siehe unten) in der Rubrik „Projekte und Förderung“ bereitgestellt. Die Projektträger müssen nun einen formellen Förderantrag beim Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (Lelf) in Neuruppin stellen.

Beim Aktionsplan Kleiner lokaler Initiativen (KLI) 2021 – einem Instrument der Leader-Förderung – musste erstmals das Los entscheiden, so viele gute Projekte waren an das Regionalmanagement herangetragen worden.

Das Leader-Förderverfahren im Fokus

Um weitere potenzielle Interessenten für eine künftige Leader-Förderung zu erreichen, bietet das Regionalmanagement am Dienstag, 11. Mai, von 17.30 Uhr bis 19 Uhr eine digitale Informationsveranstaltung an. Dort wird erklärt, wie sich Leader-Fördermittel einsetzen lassen, um ein Projekt im ländlichen Raum zu ermöglichen. Wichtige Eckpunkte sind dabei die Stärkung der regionalen Wirtschaft und die Steigerung der Lebensqualität. 30 bis 75 Prozent des Projektes sind mit bis zu 200.000 Euro förderbar.

Bei der Info-Runde wird es zwei Gruppen geben – eine vertieft das Projektantragsverfahren, die andere befasst sich mit dem anschließenden Fördermittelantragsverfahren beim Landesamt (Lelf). Die Veranstaltung ist offen für alle Interessenten.

Anmeldungen bis zum 10. Mai

Sie können sich bis zum 10. Mai anmelden (Kontakt siehe unten) – unter Angabe ihres Namens und ihres geplanten Projektes sowie gegebenenfalls ersten Fragen.

Beim sogenannten Ordnungstermin wird dann entschieden, welche Projekte für eine Förderung vorgeschlagen werden. Der nächste findet am 15. September statt. Dann können sogar 2,5 Millionen Euro verteilt werden.

Anmeldungen zur Infoveranstaltung unter seufert@bueroblau.de. Wer teilnehmen möchte, benötigt einen Internetzugang mit Mikrofon und möglichst Kamera. Weitere Infos zur Leader-Förderung unter www.lag-opr.de.

Von Björn Wagener