Potsdam / Wittstock

Karsten Weis, Katrin Linke und Renate Hirsch von der Mosaik-Schule in Wittstock sind Donnerstagabend in Potsdam mit dem „Brandenburgischen Lehrerinnen- und Lehrerpreis“ geehrt worden.

Wittstocker vor Neuruppinern

Das (Kern-)Team der Werkstufe 2 – Berufsbildungsreife erhielt die Auszeichnung von Ministerpräsident Dietmar Woidke und Bildungsministerin Britta Ernst. Die Wittstocker Lehrer setzten sich gegen die ebenfalls im Kreis Ostprignitz-Ruppin Nominierten Peggy Thoms-Merkel von der Schule am Kastaniensteg in Neuruppin und Kathrin Tokar von der Grundschule „ Wilhelm Gentz“ in Neuruppin durch.

In der Prignitz bekam Simone Wolff von der Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule in Pritzwalk den Preis.

18 Lehrer von 75 Nominierten geehrt

18 Lehrer und Lehrkräfte-Teams aus allen Landkreisen und kreisfreien Städten wurden mit dem „Brandenburgischen Lehrerinnen- und Lehrerpreis“ geehrt.

Insgesamt waren landesweit 75 Lehrer nominiert, einzeln oder im Team. Die Vorschläge kamen von Schülerinnen und Schülern, Eltern, Großeltern oder Schulleitungen.

Von MAZ-online