Zum 13. Mal fand in der Disziplin technische Hilfeleistung am Samstag in Wittstock der Kreisleistungsnachweis der Feuerwehren des Kreises Ostprignitz-Ruppin statt. 24 Mannschaften aus dem Kreis traten in den Klassen Bronze, Silber und Gold an, nur ein Team fiel durch.