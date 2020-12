Wittstock

So spät war Uwe Döhmke sicher noch nie beim Frisör gewesen. Der Liebenthaler hatte eigentlich erst wieder Anfang Januar einen Termin in seinem Stammsalon von Friseurmeisterin Kerstin Dase in Wittstock. Wegen der Corona-Schließung konnte er am Dienstag noch den letzten Termin ergattern – um 23.30 Uhr. „Ich bin dankbar, dass das Frisörteam mir das noch ermöglicht hat“, sagte Uwe Döhmke.

Von 8 Uhr morgens bis 24 Uhr hatten Kerstin Dase und ihr Team am Dienstag durchgeschuftet, um möglichst alle bestehenden Termine noch bedienen zu können. „71 Kunden in 16 Stunden haben wir frisiert“, berichtete die Friseurmeisterin. Nun gehe man vorzeitig in die Weihnachtsferien. Kerstin Dase und ihr Team hoffen, nach dem 10. Januar für ihre Kunden wieder da sein zu dürfen.

