Neuer Einkaufsservice in Freyenstein

Freyenstein

In Freyenstein gibt es ab sofort einen Lieferservice für Lebensmittel. Das Angebot richtet sich an Senioren, die in der schwierigen Corona-Krise Probleme haben, sich selbst zu versorgen. Das kann daran liegen, dass sie nicht mobil sind oder niemanden haben, der ihnen helfen könnte – oder aus Vorsicht ohnehin lieber zu Hause bleiben möchten, weil sie zur Risikogruppe zählen.

Einkäufe sind am nächsten Tag da

Es geht ganz einfach: Der Einkaufszettel – versehen mit dem eigenen Namen und der Telefonnummer – kann in den blauen MAZ-Briefkasten direkt neben dem Postbriefkasten am Freyensteiner Marktplatz eingeworfen werden. Geschieht das bis 18 Uhr, so sind die Einkäufe am nächsten Tag da und können zwischen 7 und 9 Uhr im Vorraum der Markthalle abgeholt werden. Eine Mindest- oder Höchstbestellmenge gibt es nicht.

Bezahlt wird bei Martina Kabisius am Backwarenstand in der Markthalle. Wer diesen Service in Anspruch nimmt, zahlt dafür einen Aufpreis auf den Einkauf von zwei Euro. Sie kommen dem Fahrer zugute.

Man macht es, um zu helfen

„Man weiß, die Leute haben nicht viel. Man kann da eigentlich gar nicht mehr Geld nehmen. Man macht es einfach, um zu helfen“, sagt Martina Kabisius, die die jeweilige Summe für den Einkauf bis zur Bezahlung zunächst auslegt.

In der ersten Woche erledigen sie oder ihr Mann die Einkaufsfahrten selbst.

Weitere Fahrer gesucht

Initiator Hans-Herbert Gutz hofft, dass sich danach noch weitere Fahrer finden werden, die jeweils an bestimmten Wochentagen Einkaufsfahrten nach dem gleichen Muster übernehmen können. Sie sollen dann Zugang zum Inhalt des Kastens bekommen, um ihn selbst zu leeren. „Das Ganze muss sich natürlich erst mal einspielen“, sagt Hans-Herbert Gutz.

Die MAZ stellt für die Aktion gern den blauen Briefkasten zur Verfügung, der eigentlich für Hinweise an die Redaktion gedacht ist.

Manches gibt es auch vor Ort

Martina Kabisius am Verkaufsstand in der Markthalle in Freyenstein. Einiges gibt es bereits dort und muss nicht auf dem Einkaufszettel stehen. Quelle: Björn Wagener

Doch auf den Einkaufszetteln, die dort landen, müssen manche Dinge gar nicht aufgeführt werden. Denn es gibt sie auch vor Ort bei Martina Kabisius. Dazu gehören zum Beispiel Kartoffeln, Getränke, Salz, Wurst oder Eier aus der Region, jetzt zu Ostern auch bunt gefärbte – sowie etwas Oster-Deko. Außerdem gibt es in der Markthalle weiterhin jeweils dienstags bis samstags von 7 bis 9 Uhr Brötchen, die vor Ort frisch aufgebacken werden.

Unabhängig davon können Einkaufszettel aber auch am Montag eingeworfen und die Einkäufe am Dienstag abgeholt werden.

Künftig direkt bis an die Haustür

Hans-Herbert Gutz möchte es in Kürze ermöglichen, dass Einkäufe bei Bedarf bis an die Haustür geliefert werden können. „Ich hätte kein Problem damit, auch das zu übernehmen, damit die Älteren mit ihren Rollatoren erst gar nicht rausgehen müssen“, sagt Martina Kabisius.

Hans-Herbert Gutz kündigte am Donnerstag an, noch eine Telefonnummer am Kasten anbringen zu wollen, die die Leute nutzen können, wenn sie Fragen rund um den neuen Lieferservice haben.

Eigentlich hätte die Markthalle am 4. April einjähriges Bestehen gefeiert. Doch an Feiern ist in Corona-Zeiten nicht zu denken.

Wer sich als Fahrer betätigen möchte, wendet sich bitte an Hans-Herbert Gutz unter der Rufnummer 033967/509210.

Von Björn Wagener