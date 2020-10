Wernikow

Der Lockdown wegen der Corona-Pandemie im Frühjahr hat viele Gastronomen in Wittstock und Heiligengrabe zu kreativen Lösungen veranlasst. Als die Gäste nicht mehr in den Lokalen ihre Mahlzeiten zu sich nehmen durften, wurde kurzerhand zum Abholen oder Ausliefern gekocht. So hatte das Gasthaus Göske in Wernikow bereits im März einen Lieferservice im Angebot.

Und der erfreut sich in der Region wachsender Beliebtheit. Nach Biesen, Wittstock. Heiligengrabe, Jabel, Maulbeerwalde, Zaatzke und Blesendorf liefert Sandra Göske, die das Gasthaus gemeinsam mit ihrer Mutter Margitta betreibt, die Mittagessen aus. Mutter und Tochter haben alle Hände voll zu tun. „Morgens um fünf fange ich schon in der Küche an“, berichtet Margitta Göske.

Hausmannskost wie hier Roulade mit Rotkohl kommt bei den Kunden gut an. Quelle: Christian Bark

Bis zu 80 Essen liefert Sandra Göske dann am Tag aus. Kunden sind neben Privatleuten auch Unternehmen. „Zwei bis drei essen haben wir hier noch als Reserve, die reichen aber oft nicht aus“, sagt Margitta Göske. Denn am Gasthaus in Wernikow gibt es zudem noch einen Abholservice, den oft Kunden aus dem Dorf annehmen.

Jede Woche ein neuer Plan

Jede Woche bekommen die Kunden den Essensplan und entscheiden dann, ob sie essen wollen oder nicht. Danach plant dann Sandra Göske ihre Tour. „Planung ist das Allerwichtigste. Aber es hat sich langsam eingependelt“, sagt sie.

Jede Woche können die Kunden Essen bestellen. Der Preis liegt bei fünf Euro pro Gericht. Quelle: Christian Bark

Diesmal geht es für die junge Gastronomin nach Jabel. Dort bekommt Siegfried Horntrich sein Mittagessen. Er bestellt fast täglich, freitags auch mal zwei Gerichte. „Damit was fürs Wochenende übrig bleibt“, erklärt der Rentner.

Siegfried Horntrich hatte zuvor schon Essen von einem anderen Anbieter beliefert bekommen. Das habe aber nicht geschmeckt. „Die Leute wollen gute Hausmannskost von Familie Göske“, sagt er. Sein letzter Besuch im Gasthaus liegt schon Jahre zurück. Beim Lieferservice angemeldet hat ihn seine Tochter, die in Pforzheim lebt.

Siegfried Horntrich aus Jabel freut sich jeden Tag auf ein anderes Essen von Sandra Göske. Quelle: Christian Bark

Der Rentner ist froh über den Service und das Preis-Leistungs-Verhältnis. „Es könnte auch noch 50 Cent teurer sein“, sagt Siegfried Horntrich. Der gelernte Koch weiß die Kochkünste von Mutter und Tochter zu schätzen. Sein Lieblingsgericht ist Königsberger Klopse. Nur Käse mag er nicht, wie er sagt. „Das wissen wir schon und verzichten dann auf den Käse im Gericht“, sagt Sandra Göske.

Mittagstour soll erweitert werden

Durch Mund-zu-Mund-Propaganda hat sich Göskes rollendes Mittagsangebot bereits rumgesprochen. „Die Nachfrage steigt“, berichtet Sandra Göske. Deshalb wolle sie die Touren jetzt erweitern. Bis Wulfersdorf und womöglich auch bis Groß Haßlow – je nach Bedarf. Wie Mutter und Tochter schon gemeinsam kochen werden sie demnächst auch gemeinsam fahren. „Dann gibt es zwei Touren, wir erweitern unseren Radius“, kündigt Sandra Göske an. Bis zu 180 Essen sollen dann täglich werden.

Die Tour soll demnächst noch erweitert werden. Quelle: Christian Bark

Wichtig ist den Beiden auch, dass das Essen Abwechslung bietet. Neben Kartoffeln, Soße und Fleisch gibt es auch mal Erbseneintopf oder Sülze, entweder mit Salatbeilage oder einem Dessert. Fünf Euro kostet jedes Gericht. Die großen Thermotransportboxen lässt Sandra Göske oft gleich bei den Kunden. Um so viele Kontakte wie möglich zu vermeiden, lassen die das Geld dann gleich in den Boxen, die die Gastronomin nur noch abzuholen braucht.

Anke Wittmoser-Steinfurth holt sich gerne ihr Mittag im Markt 11 ab. Quelle: Christian Bark

Auch in Wittstock haben wegen der Corona-Pandemie immer Anbieter den Abholservice für sich entdeckt. So bietet etwa das Restaurant „Markt 11“ nach wie vor einen „Quick Lunch“ an. Seit das Restaurant wieder geöffnet hat, gibt es das Tagesgericht sowohl zum Speisen im Lokal als ach zum Abholen für Außerhaus. „Wir sind dankbar, dass es weiterhin gut angenommen wird“, sagt Gastwirtin Annett Münzer.

Von Christian Bark