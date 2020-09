Berlinchen

Nichts geht mehr. Festgeklemmt hängt die Glocke schräg im Glockenstuhl. Kratzspuren sind im Holz zu sehen. Läuten unmöglich. Seit Monaten schweigt die Kirche in Berlinchen. Es muss dringend gehandelt werden. Das geschieht demnächst auch.

Ende September/Anfang Oktober, so ist es vereinbart, wird die Wartungsfirma anrücken und dafür sorgen, dass die Glocken wieder weithin zu hören sein werden. Sie kümmert sich außerdem auch um die Glockenanlagen in den Kirchen in Dranse, Schweinrich und Sewekow.

Zwei Probleme mit den Glocken

Diese Glocke klemmt im Glockenstuhl fest. Quelle: Björn Wagener

Im Gotteshaus in Berlinchen gibt es gleich zwei Probleme: Der gesamte Glockenstuhl mit den zwei kleineren und einer größeren Glocke aus Stahlguss aus dem Jahr 1922 hat sich verschoben, wodurch das freie Schwingen zumindest bei einer der kleinen Glocke verhindert wird.

Die Kirche Berlinchen Die Kirche in Berlinchen wurde 1753 erbaut. Am 11. Mai 1848 brannte das gesamte Dorf samt Kirche nieder. 1852 bis 54 wurde das Gotteshaus neu erbaut. 1872 gab es abermals Schäden an der Kirche durch einen Brand. Im Februar 1877 werden die Kirchen in Dranse und Berlinchen von Blitzen getroffen, geraten aber nicht in Brand. 1917, im Ersten Weltkrieg, werden die Glocken der Kirchen in Dranse, Berlinchen und Schweinrich „fürs Vaterland hingegeben“, wie es in der Chronik heißt. Nur die kleinsten Glocken blieben zurück. Am 23. Juli 1922 werden die neu beschafften Glocken geweiht.

Behoben werden soll das Ganze mit einer Technik, die zumindest in der Region sehr außergewöhnlich ist. Denn es ist geplant, einen sogenannten Linearantrieb zu installieren. Das teilt Hartmut Ruge mit, der sich im Auftrag der Kirchengemeinde im Dranser Land auch um die Kirche in Berlinchen kümmert.

Der Grund für den Einsatz dieser speziellen Technik liegt auf der Hand: Sie benötigt nur sehr wenig Platz im Vergleich zu den Seilrädern, über die die anderen beiden Exemplare mit Hilfe eines elektrischen Antriebes in Bewegung gebracht werden. Für ein Seilrad geht es an der Glocke, die zurzeit festklemmt, zu eng zu.

Linearantrieb kommt zum Einsatz

Die Kirche in Berlinchen. Quelle: Björn Wagener

Der Linearmotor hingegen bewegt Schubstangen in gleichmäßigem Rhythmus, die die Glocke von oben in Schwung bringen. „Das ist so ähnlich wie bei einer alten Lokomotive, bei der allerdings die Schubbewegung an den Rädern in eine Drehbewegung verwandelt wird“, sagt Hartmut Ruge und fügt an: „Einen solchen Glockenantrieb habe ich selbst auch noch nicht gesehen – nur in einem Prospekt.“

An dem Glockenstuhl selbst solle nicht Hand angelegt werden. Ein Fachmann habe das begutachtet und sei zu dem Schluss gekommen, dass die gesamte hölzerne Aufhängung zur Ruhe gekommen sei und sich nicht weiter verziehen werde.

Nietverbindungen haben sich gelockert

Das zweite Problem sind die Klöppel in den Glocken, vor allem an dem großen Exemplar. Der Klöppel ist mit Nietverbindungen an einer Stahlplatte im Inneren der Glocke befestigt. Diese Niete aber hatten sich gelockert. Sie sollen künftig durch Schraubverbindungen ersetzt werden, wie Hartmut Ruge sagt. Um das zu ermöglichen, muss die Glocke zuvor abgestützt werden, um sie zu entlasten.

Bernd Gädke (l.) und Hartmut Ruge vor der Kirche in Berlinchen. Quelle: Björn Wagener

Die Klöppel sind bereits in allen drei Glocken ausgebaut. Sie sollen auch in den kleineren Exemplaren speziell beschichtet werden, damit künftig nicht mehr Stahlguss auf Stahlguss schlägt, wenn geläutet wird.

Finanzierung gesichert

Die gesamten Arbeiten sollen laut Hartmut Ruge rund 10.000 Euro kosten. Die Finanzierung sei über die Kirchengemeinde aber abgesichert. Wann die Glocken dann nach langer Pause wieder in Berlinchen zu hören sein werden, ist zwar noch nicht genau abzusehen, „aber bis zum nächsten Weihnachtsfest auf jeden Fall“, so Hartmut Ruge.

Von Björn Wagener