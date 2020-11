Berlinchen

Moderne Zeiten zogen jetzt in die Dorfkirche in Berlinchen ein. Die mittlere der drei Glocken ist kürzlich mit einem neuen Linearantrieb ausgestattet worden. Die Technik fügt sich dezent zwischen Glocke und Glockenstuhl ein. Das Besondere: Die Glocke wird kontaktlos über ein Magnetfeld in Bewegung gesetzt. Das schont das Material. Ein weiterer Vorteil ist, dass diese Technik nur sehr wenig Platz benötigt. Für ein Rad, um einen Seilzug an dieser Stelle zu platzieren, wäre es zu eng gewesen.

Angenehmes Läuten

Die neue Konstruktion hat ihre Feuertaufe bereits bestanden: „Es ist ein sehr angenehmes Läuten.

Der Glockenstuhl wird kaum beansprucht“, sagt dazu Hartmut Ruge, der sich im Auftrag der Kirchengemeinde im Dranser Land um die Kirche in Berlinchen kümmert.

Darüber hinaus wurde der gesamte Glockenstuhl sanft modernisiert. Alt und neu liegen nah beieinander. Zwar hat sich am Gebälk selbst nichts verändert, aber Lager wurden neu justiert und verschraubt.

Ins Auge fallen vor allem die neuen Klöppel. Sie hängen im Inneren einer jeden Glocke und erzeugen mit ihrem Schlag an deren Außenwand den Ton.

Klöppel mit Noppen

Die Klöppel aller drei Glocken sind speziell gegossen worden und verfügen an ihrem unteren Ende

jeweils über Noppen aus einer weichen Bronzelegierung. Sie sorgen somit dafür, dass nicht Stahlguss auf Stahlguss schlägt, wenn geläutet wird. Das war früher der Fall. Die neue Lösung schont nun ebenfalls das Material. Zudem ist die gesamte Befestigung der Klöppel erneuert worden und sehr stabil.

Damit ist der Glockenklang in Berlinchen für die Zukunft gesichert. Die Arbeiten waren dringend nötig. Die mittlere der drei Glocken hatte sich zuletzt bereits an einem Holzbalken festgeklemmt und konnte nicht mehr genutzt werden. Das sorgte dafür, dass die Glocken vorübergehend schweigen mussten. Inzwischen klingen sie alle drei wieder. Die anderen beiden – neben der mittleren mit dem neuen Linearantrieb – werden zwar über einen klassischen Seilzug bewegt, können aber ebenfalls von unten elektrisch in Gang gesetzt werden. „Mit dem Ein- und Ausschalten gibt es zwar bei einer Glocke noch ein kleines Problem, aber das werden wir demnächst klären“, sagt Hartmut Ruge.

Montageaufwand verteuerte das Projekt leicht

Die Kosten für diesen Einsatz sind mit rund 11.000 Euro etwas höher ausgefallen als die zunächst anvisierten 10.000 Euro. „Das hängt mit dem höheren Montageaufwand zusammen“, so Hartmut Ruge. Im Angebot sei aber festgelegt gewesen, dass sich der Preis nach dem Aufwand richtet. Und die Arbeiten waren tatsächlich aufwendiger als gedacht. Die Glocke, die den neuen Antrieb bekam, wurde zunächst entlastet und abgestützt, um die Arbeiten ausführen zu können. Außerdem musste zum Teil geschweißt werden. „Aber wir sind froh, dass es so gut geklappt hat und wir nun für die nächsten Jahre Ruhe haben.“

Die Glocken in der Kirche in Berlinchen läuten jetzt jeden Tag jeweils von 18 Uhr bis 18.05 Uhr – montags bis freitags nur die mittlere mit dem neuen Antrieb und samstags alle drei. Sonntags schweigen die Glocken. Bei Gottesdiensten werden sie nach Bedarf in Bewegung gesetzt.

Von Björn Wagener