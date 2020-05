Bald gibt es wieder Möbel und Kleidung

Wittstock

Kisten voller Kartoffeln stehen auf dem Tisch. Angelika Schumann, Sylvia Schmidt und Lothar Mattauch schauen sie sich genau an, entfernen Triebe oder sortieren unbrauchbare Exemplare aus. Ganz ähnlich läuft es, wenn es um Obst oder Gemüse geht. Kontrolle ist wichtig. Die Ware soll bestmöglich an die Kunden weitergegeben werden.

Die Löffelstube der Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung (Gab) in der Jahnstraße 1 in Wittstock hat in dieser Woche wieder ihre Pforten geöffnet, nachdem sie seit März wegen der Corona-Krise längere Zeit geschlossen bleiben musste.

Anzeige

Gefüllter Korb gegen eine kleine Spende

In der Löffelstube bekommen Menschen, die ihre Bedürftigkeit

Weitere MAZ+ Artikel

Angelika Schumann (vorn) und Sylvia Schmidt kontrollieren die Qualität der Kartoffeln Quelle: Björn Wagener

nachweisen können, günstig Lebensmittel. Für eine Spende von 2,50 Euro wechselt eine sogenannte Tüte, die eigentlich ein Tragekorb ist, ihren Besitzer. Obst, Gemüse, Wurst, Brot, Kuchen, Süßes – alles, was sich darin findet, hilft den Kunden im Alltag über die Runden zu kommen. Auf das Wort „Kunden“ legt Thomas Klatt großen Wert – „Bedürftige“ hört er nicht so gern.

Klatt leitet seit Februar die Wittstocker Zweigstelle der Gab. Er ist froh, dass demnächst ein weiteres Stück Normalität zurückkehrt.

Ab 2. Juni öffnen weitere Bereiche

Denn ab 2. Juni sollen die anderen Bereiche der Zweigstelle der

Der Bereich für gebrauchte Kleidung ist noch nicht wieder geöffnet. Aber das soll sich bald ändern. Quelle: Björn Wagener

Gab ebenfalls wieder öffnen. Das heißt, dann dürfen auch gebrauchte Kleidungsstücke, Möbel und Haushaltsgegenstände wieder als Spenden angenommen und an Interessenten für wenig Geld herausgegeben werden. In welchem Umfang das erfolgen kann, hänge davon ab, wie viele Mitarbeiter dann zur Verfügung stehen. Denn es sei ihnen freigestellt, ob sie trotz der Corona-Krise ihre Arbeit wieder aufnehmen möchten oder nicht.

Sicher ist: Die Krise wird ihre Spuren hinterlassen, auch wenn sie eines Tages überwunden ist. Das betrifft vor allem den Umgang mit den Kunden.

Einzelabfertigung soll bleiben

„Früher standen sie alle im Flur und versperrten dadurch weitgehend den Weg. Jetzt gibt es nur noch die Einzelabfertigung“, sagt Klatt. Das solle auch nach Corona so bleiben. Denn es sorge für mehr Ruhe und Übersicht. Das helfe den Kunden ebenso wie dem zwölfköpfigen Team der Gab in Wittstock. Außerdem muss jeder einen Mund-Nasen-Schutz tragen – die Mitarbeiter wie die Kunden. Wer das vergisst, wird von Klatt eindringlich daran erinnert.

Das passiert auch am vergangenen Mittwochmorgen einmal, als sich eine Frau ihren Lebensmittel-Korb abholen möchte. Sie zieht daraufhin aber sofort ihre Maske hervor. Bereits eine gute halbe Stunde vor Beginn der Ausgabe um 10 Uhr finden sich die ersten Kunden ein.

Bis zu 20 Körbe täglich

Bis zu 20 gefüllte Körbe gehen täglich raus. Die Lebensmittelspenden kommen von Supermärkten und Bäckereien aus Wittstock und Umgebung. Es sind meist Produkte, deren Mindesthaltbarkeitsdatum unmittelbar bevorsteht, aber die noch einwandfrei nutzbar sind. Ab 7 Uhr werden sie von der Gab abgeholt und danach überprüft und auf die Körbe verteilt.

Jeweils ab 8 Uhr können registrierte Nutzer Bedarf anmelden – maximal einmal pro Woche. „Der Inhalt der Körbe ist nahezu gleich“, sagt Klatt. Auf spezielle Wünsche könne zwar nicht eingegangen werden, aber wer auf vegetarische Kost Wert legt oder kein Schweinefleisch möchte, werde entsprechend berücksichtigt. „Wir verkaufen hier nichts, sondern geben die Sachen für eine Spende ab. Mit den Einnahmen finanzieren wir unsere Betriebskosten“, sagt Thomas Klatt. Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht selbst zur Löffelstube kommen kann, werde beliefert.

Aus eigener Erfahrung

Klatt weiß nur zu gut, wie wichtig die Löffelstube für viele Menschen ist. „Ich habe selbst eine Zeit lang Arbeitslosengeld II empfangen und in der Warteschlange vor der Löffelstube gestanden“, erzählt der gelernte Elektromonteur, der seit 19 Jahren in Wittstock lebt.

Von Björn Wagener