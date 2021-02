Wittstock

Wer einmal in die Alkoholsucht gerät, kommt so schnell nicht wieder, vor allem nicht aus eigener Kraft, hinaus. In Brandenburg gibt es deshalb zahlreiche Unterstützungsangebote für Suchtkranke. Neben Selbsthilfegruppen etwa das Lotsennetzwerk, das von der Brandenburgischen Landesstelle für Suchtfragen (BLS) koordiniert wird.

„Gerade im derzeitigen Corona-Lockdown sind Menschen mit bisher kritischem Alkoholkonsum besonders suchtgefährdet“, erklärt BLS-Geschäftsführerin Andrea Hardeling. Gleichzeitig würden Suchtkranken oft ein geregelter Tagesablauf, soziale Kontakte und die Gespräche vor Ort fehlen.

Selbsthilfegruppe kann sich nicht treffen

Das bestätigt auch Jürgen Kontak. Er ist seit 1992 Mitglied einer Selbsthilfegruppe für Alkoholkranke in Wittstock und organisiert diese seit vielen Jahren. „Aktuell können wir uns nicht treffen“, sagt der 63-Jährige. Jürgen Kontak war selbst mal alkoholsüchtig, hatte sich aber erfolgreich mit der Sucht auseinandergesetzt, sich helfen lassen und ist seit fast 29 Jahren trocken.

Weil er anderen helfen möchte, die ähnliches durchmachen, ist er seit 14 Jahren aktiver Lotse. Vor allem in der Region Wittstock aber auch bis Perleberg ist er unterwegs und unterstützt Suchtkranke beim Kampf gegen den Alkohol. Gerade hält er engen Kontakt zu André.

„Jürgen weiß, wovon er redet. er hat es ja selbst mal durchgemacht“, sagt André anerkennend. Der 54-jährige Wittstocker ist ein sogenannter „Quartalstrinker“. Soll heißen, er kommt wochenlang ohne Alkohol aus. „Wenn ich aber einmal anfange, dann trinke ich richtig viel“, berichtet er. Aus einem Bier werde ein Kasten, dann komme oft noch „Fusel“ dazu.

„Irgendwann geht es nur noch darum, wie man an Alkohol rankommt. Alkoholiker lügen, verstecken Flaschen und kümmern sich dann kaum noch um ihre Umwelt“, beschreibt Jürgen Kontak den Zustand. Bei ihm habe Alkoholismus schon in der Familie gelegen, der Vater sei Alkoholiker gewesen. Ähnlich war es bei André. Vermutlich kann Alkoholismus auch genetisch mit bedingt sein.

Saufkumpels kommen nicht mehr zu Besuch

Hinzu kommt laut Jürgen Kontak oft das soziale Umfeld. „Wenn die Kumpels mit einem zusammensaufen, ist die Hemmschwelle meist noch geringer“, erklärt der Lotse. Seine „Pseudo-Kumpels“ hat André jedoch abgestoßen, wie er sagt. Sobald kein Alkohol mehr im Haus sei, kämen auch die Kumpels nicht mehr zu Besuch.

André hatte vor einigen Jahren schon einmal mit Jürgen Kontak als Lotsen zu tun gehabt. Er war auch zweimal zur Entziehungskur in der Suchtklinik Schönbirken bei Lindow. Nun will der Wittstocker aber endlich wegkommen von Alkohol.

Kraft dazu gebe ihm seine neue Partnerin. Sie sei zuvor mit einem „Spiegeltrinker“ zusammengewesen. Diese benötigen laut Jürgen Kontak regelmäßig einen gewissen Alkoholspiegel, der sich mit der Zeit aber immer weiter erhöhe. Weil sie dem Ex-Partner immer wieder Alkohol besorgt habe, sei sie in eine Co-Abhängigkeit geraten.

„Als sie mir Alkohol besorgen wollte, hatte ich abgelehnt und ihr den Unterschied zwischen Spiegel-und Quartalstrinker erklärt“, berichtet André. Er habe seine Partnerin auch mit zur Sozialberatung genommen, will ihr bald mal Schönbirken zeigen und sie in die Gespräche mit Jürgen Kontak involvieren.

Weitere Lotsen werden gesucht

Bis zu einem halben Jahr betreuen die Lotsen ihre Schützlinge in der Regel. Mehr als bis zu drei Suchtkranke sollte kein Lotse unter seiner Opphut haben, wie Andrea Hardeling erklärt. Wenngleich es vor allem in ländlichen Regionen oft schwierig sei, ausreichend Lotsen zu finden. „Vor allem im Raum Perleberg aber auch für Wittstock werden noch Lotsen benötigt“, sagt Jürgen Kontak.

Am Ende der Lotsenarbeit, die auch Hilfe bei Behördengängen beinhaltet, steht oft die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe. „Das wäre für André künftig wichtig. Hier tauschen sich regelmäßig Gleichgesinnte aus“, sagt Jürgen Kontak. Allerdings halte er im Lockdown besonders telefonisch und in Einzelgesprächen Kontakt zu den Mitgliedern. „Einen treffe ich regelmäßig in Heiligengrabe und dann gehen wir spazieren“, berichtet der Lotse.

André ist handwerklich und künstlerisch begabt. Er hat genug zu tun, um sich abzulenken. Quelle: Christian Bark

Zu André hält er mindestens alle 14 Tage persönlichen Kontakt und ist telefonisch immer erreichbar. „Das kann manchmal Leben retten“, betont Jürgen Kontak. Er kenne nämlich auch einige Suizidgefährdete.

Gerade in der Krise ist es dem Lotsen zufolge wichtig, sich eine Tagesstruktur zu schaffen und Beschäftigung zu haben. Da muss er sich bei André aber wohl kaum Sorgen machen. Der nutzt den Lockdown, um seine Wohnung auf Vordermann zu bringen. Außerdem malt und bastelt er viel. „Er ist schon künstlerisch begabt“, lobt Jürgen Kontak. Und dann sei da zum Glück noch die neue Liebe des Wittstockers, mit der er die Sucht gemeinsam bekämpfen will.

Ansprechpartner zum Lotsennetzwerk gibt es bei der BLS unter Tel. 03391/58138026 oder per Email an: lotsennetzwerk@blsev.de. Online zu finden ist das Lotsennetzwerk unter: www.blsev.de/fachbereiche/selbsthilfe/lotsennetzwerk.html.

