Die MAZ führt Verwandte wieder zusammen

Königsberg

Die MAZ bringt Menschen zusammen, die sich seit Jahren aus den Augen verloren hatten. Bisher gab es zwar nur ein Wiederhören am Telefon, aber das erste Wiedersehen nach langer Zeit soll im Herbst folgen. Das haben sich beide Seiten fest vorgenommen.

Die Geschichte beginnt am 19. Mai. Da erreicht die MAZ-Lokalredaktion eine E-Mail von Andrea Rieger. „Bei meiner Internetsuche stieß ich auf eine Ausgabe Ihrer Zeitung und entdeckte meine Tante, zu der ich den Kontakt verloren habe“, schreibt sie darin und bittet gleichzeitig darum, ihre Mail-Adresse an die Tante weiter zu leiten.

Anzeige

Es beginnt mit einem Foto in der MAZ

Gemeint ist Ilona Krüger aus Königsberg. Ihr Porträtbild ist am 30. Januar in der Wittstocker Lokalausgabe der MAZ unter der Rubrik „Hallo Nachbar“ abgedruckt. Dort werden Menschen mit einer kurzen persönlichen Beschreibung vorgestellt. Die Leser – darunter vielleicht auch der Nachbar des Betreffenden – lernen so die Menschen in ihrem Umfeld besser kennen. Aufgrund der Corona-Krise ist diese Rubrik seit dem 18. März allerdings ausgesetzt.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Redaktion vermittelt die Verwandten

Am 16. März findet Andrea Rieger das Bild von Ilona Krüger – und schreibt später an die MAZ. Ein Blick ins Telefonbuch genügt, um zwischen beiden Seiten zu vermitteln. Auch wenn es im ersten Augenblick noch etwas holpert: „ Andrea Rieger? Kenn’ ich nicht“, sagt Ilona Krüger zunächst auf Nachfrage. Erst als der Mädchenname Mauermann ins Spiel kommt, ist alles klar.

Ilona Krügers Mann Jörg ist Andrea Riegers Cousin, Klaus und Gertrud Krüger sind Onkel und Tante. Dass Andrea Rieger Ilona Krüger in der Mail als Tante bezeichnete, sei lediglich auf den kindlichen Sprachgebrauch von damals zurückzuführen, heißt es.

Andrea Rieger ist in Berlin aufgewachsen und als Kind mit ihren Eltern oft in Königsberg zu Besuch gewesen. Über die Jahre habe man sich dann aber doch aus den Augen verloren.

Andrea Rieger lebt in der Schweiz

Als Ilona Krüger und Andrea Rieger kürzlich seit langem wieder miteinander telefonierten, konnte sich die Königsbergerin auf den aktuellen Stand bringen. „ Andrea lebt heute in Zürich in der Schweiz und ist im Gesundheitswesen beschäftigt“, erzählt sie. Andrea Rieger war dieser Tage persönlich nicht zu erreichen.

Wenn sich die Verwandten aber im Herbst wiedersehen, dann dürfe auch die MAZ dabei sein, darauf habe man sich schon geeinigt. Schließlich hätte es die Aussicht auf ein baldiges Wiedersehen ohne „Hallo Nachbar“ wohl nicht gegeben.

Von Björn Wagener