Einsam grüßt der Maibaum

Ein wenig einsam wirkt der Maibaum auf dem Wittstocker Marktplatz. Die Birke mit dem grünen Kranz und den bunten Bändern daran versprüht den Versuch von Heiterkeit.

Die Stadt Wittstock hielt auch im Krisenjahr 2020 an der Tradition fest, einen Maibaum im Zentrum zu präsentieren. Auch wenn an Veranstaltungen natürlich nicht zu denken ist. Dieser Tage wären normalerweise wieder vielerorts Maibäume aufgestellt worden. Und es hätte in den Mai getanzt werden können. Daraus wird dieses Jahr nichts. Es bleibt nur die Erinnerung an bessere Zeiten.

Von Björn Wagener