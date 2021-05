Wittstock/Sewekow

Für den Freitag und Samstag waren in der Region eigentlich in zahlreichen Orten Maifeiern und Maitänze geplant gewesen. So etwa ursprünglich mal in Blandikow oder Groß Haßlow, aber auch in der Wittstocker Kernstadt. „Dieses Jahr sollte auf dem Marktplatz erstmals wieder ein Tanz in den Mai stattfinden“, sagte Wittstocks Stadtsprecher Jean Dibbert. Die Veranstaltung hatte, ähnlich wie das zuvor geplante große Osterfeuer, wegen des Corona-Lockdowns abgesagt werden müssen.

Um nicht ganz auf die Maistimmung verzichten zu müssen, ist vom Wittstocker Bauhof am Freitag auf dem Marktplatz zumindest wieder ein traditioneller Maibaum, eine bunt geschmückte Birke, aufgestellt worden. „Die bleibt mindestens noch die erste Maiwoche über stehen“, kündigte Jean Dibbert an.

In Wittstock hat der Bauhof einen Maibaum am Marktplatz aufgebaut. Quelle: Christian Bark

Damit wenigstens etwas von der Tradition erhalten bleibt, hatten auch Anwohner in Sewekow wieder einen bunten Maibaum am Dorfplatz aufgestellt. „Wie in den vergangenen über 20 Jahren grüßte er Vorbeifahrende und Einheimische“, sagte Heidi Schäfer vom Sewekower Heimatverein. Auf die dazugehörige Maifeier sei aber verzichtet worden. Das hatte auch Heidi Schäfers Mann, Ortsvorsteher Martin Schäfer bedauert. „Ohne gemeinsame Feier in den Mai hinein kommt nicht so richtig Freude auf“, sagte er.

Dekobox stand in Sewekow bereit

Etwas Freude hatten hingegen die Sewekower Kinder. Für sie hatten die Maibaumaufsteller die unteren Zweige zum Schmücken frei gelassen und eine Box mit Deko aufgestellt. Den Initiatoren dankte Heidi Schäfer sehr herzlich und äußerte die Hoffnung, dass es 2022 wieder eine richtige Maifeier mit allem drum und dran geben wird.

Für Schmückfreudige stand Deko bereit. Quelle: Privat

In Heiligengrabe hatte der Verein „Dorfleben Heiligengrabe“ seit 2014 jedes Jahr einen Maibaum auf dem Spielplatz am Spatzenberg aufgestellt. Kinder konnten ihn erklimmen und sich kleine Präsente wegschnappen. Bis in die Nacht hinein war dann in einem extra errichteten Zelt gefeiert worden. 2020 hatten die Heiligengraber coronabedingt erstmals auf die Tradition verzichten müssen.

„In diesem Jahr hätten wir erstmals vor dem Dorfgemeinschaftshaus Pavillon feiern wollen“, sagte der Vereinsvorsitzende Christian Jungbluth. Seit Jahresbeginn kann der Verein das neugestaltete Multifunktionshaus theoretisch für seine Veranstaltungen nutzen. Nur hat es wegen des Lockdowns noch keine geben dürfen. „Die kommenden Tage sind wir mit der Innenraumgestaltung fertig, dann müssen wir nur noch warten, bis es wieder losgehen kann“, kündigte Christian Jungbluth an. Wie Heidi Schäfer hofft auch er für das kommende Jahr auf eine pandemiefreie und vor allem fröhliche Feier hinein in den Mai.

Von Christian Bark