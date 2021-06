Wittstock

Die Tür zu ihrem Elternhaus ist längst zugeschlagen. Doch die Malerin Astrid Wittkopp aus Fretzdorf nimmt ihre Wurzeln mitten hinein in das Hier und Heute: Diese alte und vom Leben gezeichnete Tür wird zum Bilderrahmen für ihre Kunst.

Unter dem Titel „Wilde Ein- und Ausblicke“ stellt Astrid Wittkopp ihre Werke bis 17. Juli in der Bibliothek im Kontor in Wittstock aus. Mehr als 25 Besucher verfolgten die Vernissage am Mittwochnachmittag.

Astrid Wittkopp stellt zum zweiten Mal in Wittstock aus

Zum zweiten Mal geht die 65-jährige Künstlerin nun mit einer eigenen Schau an die Öffentlichkeit. Vor zwei Jahren reihte sie sich im Rahmen der „Kunstblume“, einem Kunstprojekt zur Landesgartenschauschau in Wittstock, ein. Damals stellten 34 regionale Künstler aus Prignitz-Ruppin fünf Monate gemeinsam aus.

Mit dem Herbst und seinen erdigen und dunklen Farben verbindet Astrid Wittkopp die intensivsten Malerlebnisse. Egal ob sie durch ihre Heimat streift oder bei ihren Fahrten nach Schweden durch die Landschaft zieht, immer wieder fängt sie Stimmungen in der Natur ein und malt sie mit Acrylfarben.

Leichte Melancholie zieht beim Anblick auf, denn kahle Bäume und Sträucher, angedeuteter Nebel oder vom Regen gesättigte Wiesen können förmlich nachempfunden werden. „Fotos nehme ich meist als Vorlage“, sagt Astrid Wittkopp.

Reger Zuspruch herrschte bei der Vernissage. Mehr als 25 Besucher nutzten dieses Angebot. Quelle: Christamaria Ruch

Satte Herbstfarben und helle Sommerstimmung

Neben den vorrangig satten Herbstfarben durchbricht sie nun ihre Malgewohnheiten: Der Blick fällt auf einen Sommertag in ihrem Garten: Helles Grün, weiße Blüten und mitten im Zentrum leuchtet ein roter Klappstuhl. „Dieses Bild hat noch keinen Titel, die Besucher können einen Namen wählen und am Ende der Ausstellung entscheidet sich dann, wie das Bild heißt“, sagt Astrid Wittkopp.

Die Künstlerin inszeniert Bäume als Gesamtkunstwerk: Motive in Acryltechnik sowie Äste und Rindenstücke aus der Natur. Quelle: Christamaria Ruch

Wie bei einem Adventskalender besteht die Ausstellung aus 24 Bildern – das Namenlose trägt die Nummer 24. Direkt neben dem Bild steht das Original des roten Klappstuhls und lädt zum Verweilen ein.

Ausstellung in Alt Daber fiel aus

Ursprünglich sollte Astrid Wittkopps Ausstellung von April bis Mai bei „Kunst im Daberturm“ in Alt Daber gezeigt werden. Doch auch hier durchkreuzte die Corona-Krise alle Pläne. Jetzt stellt die Malerin Rita Thiele im Daberturm aus.

Landschaftsbilder aus Schweden. Quelle: Christamaria Ruch

Sebastian Koschinski, Veranstaltungsmanager bei der Stadt Wittstock, und Georgia Arndt, Amtsleiterin für Kultur und Tourismus, stellten für Astrid Wittkopp die Weichen für diesen alternativen Ausstellungsort. „Das ist auch eine Wertschätzung für die Künstler in der Region“, sagte Koschinski.

Anke Wittmoser-Steinfurth (v.l.), Astrid Wittkopp, Georgia Arndt und Sebastian Koschinski bei der Ausstellungseröffnung im Lesehof der Bibliothek in Wittstock. Quelle: Christamaria Ruch

Bibliothek in Wittstock ist auch ein Ort für die Kunst

Der sogenannte Marktbereich in der städtischen Bibliothek ist „ein Platz für Neuerscheinungen und ein Raum für Empfehlungen“, so Bibliotheksleiterin Georgia Arndt. Auch Astrid Wittkopps Schau an dieser Stelle ist als Empfehlung für die Besucher zu verstehen. „Bibliotheken gehören zu den Orten, an denen Begegnungen für Gleichgesinnte möglich sind“, so Arndt.

Und: „Wittstock ist auf dem guten Weg, mit den regionalen Künstlern zusammen zu arbeiten. Dieser Weg soll fortgeführt werden.“ Auch Anke Wittmoser-Steinfurth, die in Vertretung des Wittstocker Bürgermeisters Jörg Gehrmann zur Vernissage kam, sieht in der Kunst in der Bibliothek „eine gute Plattform.“

Astrid Wittkopp setzt der Haustür ihres Elternhauses ein Denkmal. Sie wird zum Bilderrahmen für ihre Kunst. Quelle: Christamaria Ruch

Bilderrahmen mit Vorgeschichte

Dieser Ort ist fußläufig gut erreichbar und lädt zu einem Besuch ein. Wenn Astrid Wittkopp Fenster oder Türen als Rahmen für ihre Kunst verwendet, kann das auch bildlich gesehen Fenster und Türen mit neuen Sichtweisen öffnen, ist sich Wittmoser-Steinfurth sicher.

Wie bei der „Kunstblume“ 2019 komponierte Astrid Wittkopp auch in der Bibliothek den Ausstellungsraum durch. Die Bilder sind als Gesamtkunstwerk zu verstehen. Neben der Natur auf den Leinwänden ziehen sich Zweige und Rindenstücke durch die gesamte Raumgestaltung.

Die Ausstellung „Wilde Ein- und Ausblicke“ von Astrid Wittkopp ist bis 17. Juli in der Bibliothek im Kontor in Wittstock dienstags bis freitags von 9 bis 17 Uhr zu sehen.

Von Christamaria Ruch