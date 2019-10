Astrid Wittkopp ist eine Gebüschmalerin

Wittstock

Wenn der Herbst über das Land zieht, die Blätter von den Bäumen zerrt und die dunklen Tage anbrechen, beginnt für Astrid Wittkopp eine schöne Zeit. „Der November wird oftmals als grau und furchtbar angesehen, aber das sehe ich anders“, sagt sie.

Mit der Handspinnerei und Pflanzenfärberei ging Astrid Wittkopp aus Fretzdorf (Stadt Wittstock) vor 22 Jahren in die berufliche Selbstständigkeit. Gestricktes oder Gefilztes sind ihre Markenzeichen. Die Farben gewinnt sie aus mehr als 100 Pflanzen und aus mehreren Pilzen. Der Blutblättrige Hautkopf spendet rote Farbe und der Habichtspilz färbt die Wolle grün. „Ich habe ein Faible für alte Handwerkstechniken“, sagt sie.

Ausblick: Hinter dem alten Fensterrahmen kommen die Motive gut zur Geltung. Quelle: Christamaria Ruch

Dann entdeckte Astrid Wittkopp vor sechs Jahren die Malerei wieder für sich. „In meiner Jugend habe ich gerne Porträts gemalt“, sagt die 63-Jährige. Als Künstlerin sieht sie sich aber nicht. „Ich bin eine Gebüschmalerin, male nur die Natur und gebe sie so wieder, wie sie ist“, sagt Astrid Wittkopp.

Sie gehört zu den 34 regional ansässigen Künstlern, die bei der „ Kunstblume“ in Wittstock ihre Werke ausstellen. 19 Wohnungen stehen in dem leer gezogenen Haus an der Rosa-Luxemburg-Straße/Ecke Kyritzer Straße für die Kunst auf Zeit bereit. Die „ Kunstblume“ ist ein Kunstprojekt zur Landesgartenschauschau in Wittstock – während die Blumenschau am 6. Oktober ihre Türen schloss, stehen diese bei der „ Kunstblume“ noch bis 19. Oktober offen.

Winter ist eine reizvolle Zeit

Meine Bilder entstehen, wenn ich durch die Gebüsche krieche, um Pilze zum Färben zu finden.“ Und gerade im November entdeckt Astrid Wittkopp dann „so viele Farben in der Natur.“ Auch im Winter sieht sie eine reizvolle Zeit. „Die Strukturen in der Natur kommen dann besser zum Vorschein.“

Wer ihren Ausstellungsraum bei der „ Kunstblume“ betritt, fühlt sich mitten in die Natur versetzt. Denn sie stellt dort ihre Bilder als Gesamtkunstwerk aus. Neben der Natur auf den Leinwänden ziehen sich Zweige, Moose, leuchtend weiße Rindenstücke der Birke und getrocknete Blüten von Clematis, Schlehen oder Weinranken durch die gesamte Raumgestaltung.

Natur auf Bildern und im Ausstellungsraum: Astrid Wittkopp stellt ihre Werke bei der „Kunstblume“ in Wittstock als Gesamtkunstwerk aus. Quelle: Christamaria Ruch

Zum ersten Mal stellt Astrid Wittkopp nun ihre Bilder aus. „Hier bei der „ Kunstblume“ ist das ein großartiges Ding, so viele Künstler sind hier gemeinsam zu sehen und die Räume passen dafür gut“, sagt sie. Kraftvolle Impressionen aus der Umgebung von Fretzdorf reiht Astrid Wittkopp aneinander.

Und immer wieder mischen sich auch Motive aus Schweden ein. Dorthin bricht sie regelmäßig im Herbst auf und fängt die Natur auf den Bildern ein. Bäumen, Wasser, Blumen oder Holzhäusern setzt sie ein Denkmal. Sogar ein von der Natur überwuchertes altes Auto entdeckte sie bei ihren Streifzügen in Schweden und bannte es auf die Leinwand.

Malerin kriecht durchs Gebüsch

„Vor allem beim Kriechen durchs Gebüsch bin ich immer wieder aufs Neue beeindruckt, wie faszinierend Natur doch sein kann. Ich versuche, diese wunderbaren Augenblicke festzuhalten.“ Dies hat sie in ihr Gästebuch geschrieben, das in ihrem Ausstellungsraum bei der „ Kunstblume“ ausliegt. Damit möchte sie den Besuchern zeigen, was ihr wichtig ist.

Die Malerei und altes Handwerk gehen bei ihr auf Tuchfühlung. Denn hinter einem alten Fensterrahmen hat sie zwei Bilder arrangiert. Damit sind noch einmal ganz andere Sichtweisen möglich. Der Betrachter erliegt dabei einer optischen Täuschung und denkt, er schaut zum Fenster hinaus in die Natur. Bei der Frage nach ihren Lieblingsbildern muss Astrid Wittkopp passen: „Die aktuellsten Werke sind mir immer am liebsten.“

Die Natur holt die Technik ein: Ein eingewachsenes Auto in Schweden. Quelle: Christamaria Ruch

Auf ein Atelier verzichtet die Gebüschmalerin. Vor allem abends und nachts greift sie zu den Malutensilien. „Ich räume dann meinen Nähtisch ab und male dort“, sagt sie. Die Acryltechnik ist ihre erste Wahl. „Damit kann ich schnell malen“, sagt sie.

Immer wieder entdeckt die Gebüschmalerin auch Landschaftsmotive in Schweden. Quelle: Christamaria Ruch

Auch drei Kinderbücher gehören zu ihren Werken. „Für meine Enkelkinder habe ich sie geschrieben und illustriert“, sagt Astrid Wittkopp. „Die lange Reise der großen blauen Plastikschüssel“ ist der Titel eines Buches. Dabei schrieb sie den Text zunächst auf Schwedisch und übersetzte ihn dann ins Deutsche. Und für die Ausstellung „ Kunstblume“ schrieb sie eine Geschichte „Pappellapapp“, bei der eine Pappel im Mittelpunkt steht.

Die Ausstellung „ Kunstblume“ in der Rosa-Luxemburg-Straße/Ecke Kyritzer Straße in Wittstock ist bis Samstag, 19. Oktober, täglich von 10 bis 18 Uhr offen. Die Vergabe des Publikumspreises sowie eine Kunstauktion stehen am Samstag, 19. Oktober, ab 14 Uhr auf dem Programm.

Von Christamaria Ruch