Freyenstein

Leicht bringt Hans Herbert Gutz die Nachricht nicht über die Lippen. Ab Anfang November bis zum April kommenden Jahres bietet die Markthalle in Freyenstein deutlich weniger Einkaufsmöglichkeiten. Verantwortlich dafür ist einerseits die Pandemie, andererseits die fehlende Heizmöglichkeit in der riesigen Halle.

Für Konsumenten heißt das: der siebenstündige Einkaufstag, den es von 8 bis 15 Uhr an jedem Sonnabend in Freyenstein gibt und gab, wird notgedrungen in die Winterpause geschickt.

„Es ist keinem Aussteller zuzumuten, so lange in der unbeheizten Halle zu stehen“, begründet Gutz die Situation. Über die zurückliegende Wintersaison habe er von der Stadt Wittstock einen Industrieheizlüfter zur Verfügung gestellt bekommen. Damit war die Situation erträglich.

Hans Herbert Gutz (r.) sorgte dafür, dass aus der Freyensteiner Markthalle wieder ein Anlaufpunkt wird. An zig Ständen können sich Besucher mit Dingen des Alltags versorgen – so etwa mit einem Nackenkissen, das Christa Ziegenbein vom Handarbeitszirkel "Heiße Nadel" gestrickt hat. Quelle: Susann Salzmann

Doch in diesem Jahr unter Beachtung der geltenden Hygienebedingungen ist ein Heizlüfter genau die falsche Alternative, die Halle zu erwärmen. „Der Lüfter wäre eine totale Virenschleuder und wir würden damit unsere Unterstützer und Kunden einem größeren Risiko aussetzen.“ Auch wenn jeder Kunde schon jetzt, wo die Halle noch nicht beheizt werden muss, nur mit Mund-Nasen-Schutz die Halle betreten darf.

Obwohl der Lüfter in diesem Jahr nicht zum Einsatz kommt, will Hans Herbert Gutz wenigstens den frühmorgendlichen „Brötchenservice“ mit kleinem Angebot an etwa Dosenfleisch, Salami und Eiern am Laufen halten. Die Pforten zur Halle öffnen sich dann ab 1. November immer dienstags bis samstags zwischen 7 und 9 Uhr.

Die Markthalle in Freyenstein muss pandemiebedingt von November bis April bei den Öffnungszeiten drastisch kürzen. Quelle: Susann Salzmann

Die Markthalle ist für die Anwohner so viel mehr als ein reiner Einkaufspunkt, erzählt Gutz. Auf seine Initiative hin wurde die Halle vor gut anderthalb Jahren eröffnet. Gutz höchstpersönlich kauft Produkte aus der Region für die lokale Anlaufstelle ein. Etwa Gallowayfleisch oder frischen Fisch der Müritzfischer. Inzwischen mauserte sich die Halle überdies zum soziokulturellen Zentrum, in dem Kinoabende veranstaltet werden, Musik „aufgetafelt“ wird und sogar Silvesterfeiern organisiert werden. Pandemiebedingt lag und liegt all dies in 2020 brach.

Um den Markthallen-Kunden in der Corona-Zeit entgegenzukommen, rief Gutz einen Lieferdienst ins Leben. Für fünf Euro Aufschlag können die Leute ihre Wunschwaren nennen, während Gutz sie zusammenstellt und bis zur Haustür liefert. Doch bislang wurde darauf nur dreimal zurückgegriffen.

Von Susann Salzmann